Președintele Consiliului European, António Costa: UE este solidară cu România după explozia dronei din Constanța

„Solidaritate și sprijin deplin pentru România după explozia dronei din Portul Constanța din această dimineață”, a transmis Costa într-un mesaj publicat pe platforma X.

Oficialul european a subliniat că este al treilea incident major de securitate înregistrat în România în ultimele săptămâni.

„Acesta este al treilea incident semnificativ de securitate în România în ultimele săptămâni. Aceste incidente sunt o consecință directă a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, a declarat președintele Consiliului European.

Costa a reiterat poziția Uniunii Europene privind securitatea statelor membre.

„Uniunea Europeană condamnă încălcările repetate ale spațiului aerian al statelor membre și își reafirmă angajamentul ferm față de securitatea tuturor statelor membre”, a precizat oficialul european.

Mesajul liderului Consiliului European vine după incidentul de securitate produs în Portul Constanța, unde autoritățile au instituit măsuri speciale, inclusiv nivelul maxim de securitate în zonele portuare afectate și evacuarea a mii de persoane.