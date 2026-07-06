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UE a deschis un „canal secret” cu Moscova. Convorbirile telefonice, dezvăluite de Politico

Politico a aflat despre două convorbiri telefonice între reprezentantul UE și consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov.
UE a deschis un
Sursa: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Sorina Matei
06 iul. 2026, 14:39, Știri externe
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Pedro Lurti, șeful de cabinet al președintelui Consiliului European – Antonio Costa, l-a sunat de două ori pe consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov în iunie. Prima conversație a durat aproximativ cinci minute, a doua – 30 de secunde, a relatat Politico , citând o sursă.

„Aceste contacte au avut un singur scop: să stabilească o comunicare astfel încât, atunci când va veni momentul, să existe un canal diplomatic cu Rusia pentru a proteja interesele UE”, a declarat sursa pentru Politico.

Pe 24 iunie, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a confirmat la Forumul Internațional Științific și de Experți Primakov Readings că biroul președintelui Consiliului European, António Costa, a contactat autoritățile ruse de două ori. Lavrov nu a specificat cine a participat la conversație din partea rusă.

Unele țări ale UE au criticat Consiliul European pentru încercările sale de a stabili contacte cu Kremlinul, a relatat Politico . Președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz au declarat că nu a sosit încă momentul discuțiilor cu autoritățile ruse și că inițiativa ar trebui luată în viitor de „UE 3” – Franța, Germania și Regatul Unit.

Potrivit Politico, totul s-a aflat în timpul Consiliului European din 18 iunie, programat inițial să discute amenințarea Chinei la adresa industriilor UE. Reuniunea ar fi fost tulburată de dezvăluirile conform cărora Lourtie însuși a deschis un canal diplomatic secret cu Moscova , prima astfel de mișcare confirmată de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Șeful lui Lourtie, Antonio Costa a insistat că nu s-a discutat nimic substanțial și că este în mandatul său să stabilească punctele de contact care ar putea deveni utile într-o zi.

La un summit, Franța și Germania și-ar fi exprimat frustrarea față de această abordare, criticându-l pe Costa și echipa sa, care se străduiseră să țină capitalele informate.

Prim-ministrul estonian, Kristen Michal, a mers mai departe , declarând pentru POLITICO că este „prea devreme” și „greșit” să se urmărească astfel de contacte.

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