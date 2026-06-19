Al doilea summit UE-Republica Moldova, la Bruxelles, săptămâna viitoare. Ce subiecte sunt pe agendă

Pe 22 iunie, la Bruxelles, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, vor găzdui cel de al doilea summit UE-Republica Moldova.

Potrivit unui comunicat de presă, la eveniment va lua parte și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Cei trei vor trece în revistă progresele semnificative înregistrate în relațiile UE-Moldova și vor discuta despre următoarele etape ale procesului de aderare a Republicii Moldova la UE.

Summitul vine la câteva zile după deschiderea primelor negocieri oficiale de aderare a Republicii Moldova la UE.

„Organizat la doar câteva zile după deschiderea acestor negocieri istorice cu Republica Moldova, precum și cu Ucraina, summitul cu Republica Moldova va transmite încă un semnal puternic al angajamentului continuu al UE față de calea europeană a acestei țări. Liderii vor discuta despre progresele înregistrate în punerea în aplicare a agendei de reforme a Republicii Moldova în cadrul Planului de creștere, care a deblocat deja fonduri UE în valoare de 504 milioane EUR. De asemenea, summitul va oferi ocazia de a consolida cooperarea în domenii de interes comun, inclusiv conectivitatea, energia, educația, contactele interpersonale dintre europeni și moldoveni și apărarea împotriva amenințărilor hibride”, se arată în comunicatul de presă emis.

Cei trei oficiali vor susține discursuri introductive în jurul prânzului, iar după summit va avea loc și o conferință de presă comună.

Moment istoric pentru Moldova și Ucraina

Zilele trecute, Uniunea Europeană a confirmat lansarea oficială a negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, după aprobarea cadrului de negociere de către Consiliul UE. Conferințele interguvernamentale vor avea loc la Luxemburg.

Decizia este considerată un moment istoric atât pentru Kiev, cât și pentru Chișinău, în contextul în care cele două state încearcă să accelereze apropierea de UE pe fondul tensiunilor geopolitice și al războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Aceasta este o recunoaștere a determinării, curajului și muncii asidue depuse de ambele țări în promovarea reformelor, chiar și în fața unor provocări imense”, a spus Ursula von der Leyen.