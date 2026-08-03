FT: Incendiile din Europa au provocat deja pagube de peste 3 miliarde de dolari. Ce estimări avea Comisia Europeană

Conform unei analize a Financial Times, incendiile și valurile de căldură care au lovit Franța, Spania și alte părți ale Europei au provocat deja pagube de peste 3 miliarde de euro în acest an, subliniind amploarea tot mai mare a pagubelor provocate de incendii climatice.

Estimările Comisiei Europene, depășite

În primele două luni ale sezonului incendiilor, aproape o jumătate de milion de hectare au fost distruse, cu un cost economic de 3,1 miliarde de euro numai pentru cele cinci țări cele mai afectate din zona euro, inclusiv Portugalia, Grecia și România.

Această cifră depășește cu mult estimările Comisiei Europene, care indicau un impact mediu anual de 2,5 miliarde de euro pentru întreaga UE.

Calculele Financial Times se bazează pe metodologia care stă la baza datelor Comisiei și pe calculele corespunzătoare ale guvernului francez și reprezintă așa-numitul cost de „restaurare” al readucerii zonelor arse la starea lor anterioară, o modalitate de cuantificare a valorii lor economice. Impactul general va fi în cele din urmă mult mai mare.

Costurile secetei – încă necunoscute

Companiile de asigurări, familiile și întreprinderile se confruntă încă cu costurile daunelor aduse proprietăților și culturilor, precum și cu perturbările turismului în mijlocul verii. Alte costuri vor apărea în timp, cum ar fi creșterea primelor de asigurare sau imposibilitatea de asigurare a bunurilor, scăderea numărului de vizitatori și necesitatea de a investi masiv în echipamente de stingere a incendiilor.

În plus, calculele nu iau în considerare pe deplin incendiile recente din Grecia.

În același timp, costurile totale ale secetei nu au fost încă resimțite, deoarece scăderea nivelului apei din râurile Rin și Dunăre perturbă fluxul de mărfuri și reduce producția.

Cele mai afectate țări UE

Incendiile de vegetație din Europa din această vară au afectat puternic multe state: