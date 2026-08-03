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FT: Incendiile din Europa au provocat deja pagube de peste 3 miliarde de dolari. Ce estimări avea Comisia Europeană

Pagubele provocate de incendiile și valurile de căldură care au cuprins Franța, Spania și alte părți ale Europei pot fi cuantificate deja la peste 3 miliarde de euro în acest an, potrivit unei analize a Financial Times. Publicația subliniază numărul tot mai mare de victime ale incendiilor cauzate de schimbările climatice. 
FT: Incendiile din Europa au provocat deja pagube de peste 3 miliarde de dolari. Ce estimări avea Comisia Europeană
Sorina Matei
03 aug. 2026, 17:18, Știri externe
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Conform unei analize a Financial Times, incendiile și valurile de căldură care au lovit Franța, Spania și alte părți ale Europei au provocat deja pagube de peste 3 miliarde de euro în acest an, subliniind amploarea tot mai mare a pagubelor provocate de incendii climatice.

Estimările Comisiei Europene, depășite

AVILA, SPAIN – JULY 25: Evacuation efforts continue in the towns affected by the wildfires as firefighters battle the blaze in La Adrada, Province of Avila, Spain, on July 25, 2026. Diego Radames / Anadolu/ABACAPRESS.COM

În primele două luni ale sezonului incendiilor, aproape o jumătate de milion de hectare au fost distruse, cu un cost economic de 3,1 miliarde de euro numai pentru cele cinci țări cele mai afectate din zona euro, inclusiv Portugalia, Grecia și România.

Această cifră depășește cu mult estimările Comisiei Europene, care indicau un impact mediu anual de 2,5 miliarde de euro pentru întreaga UE.

Calculele Financial Times se bazează pe metodologia care stă la baza datelor Comisiei și pe calculele corespunzătoare ale guvernului francez și reprezintă așa-numitul cost de „restaurare” al readucerii zonelor arse la starea lor anterioară, o modalitate de cuantificare a valorii lor economice. Impactul general va fi în cele din urmă mult mai mare.

Costurile secetei – încă necunoscute

A burnt car is seen after a wildfire in the Tietar Valley area of Avila Province, Spain, on July 26, 2026, as wildfires continued to rage across central Spain, with the blaze in Avila province becoming the largest on record in the country’s history after burning around 50,000 hectares, according to authorities. Photo by Bruno Thevenin/Xinhua/ABACAPRESS.COM

Companiile de asigurări, familiile și întreprinderile se confruntă încă cu costurile daunelor aduse proprietăților și culturilor, precum și cu perturbările turismului în mijlocul verii. Alte costuri vor apărea în timp, cum ar fi creșterea primelor de asigurare sau imposibilitatea de asigurare a bunurilor, scăderea numărului de vizitatori și necesitatea de a investi masiv în echipamente de stingere a incendiilor.

În plus, calculele nu iau în considerare pe deplin incendiile recente din Grecia.

În același timp, costurile totale ale secetei nu au fost încă resimțite, deoarece scăderea nivelului apei din râurile Rin și Dunăre perturbă fluxul de mărfuri și reduce producția.

Cele mai afectate țări UE

A helicopter takes part in firefighting operations in the Tietar Valley area of Avila Province, Spain, on July 26, 2026, as wildfires continued to rage across central Spain, with the blaze in Avila province becoming the largest on record in the country’s history after burning around 50,000 hectares, according to authorities. Photo by Bruno Thevenin/Xinhua/ABACAPRESS.COM

Incendiile de vegetație din Europa din această vară au afectat puternic multe state:

  • Franța și Spania: Se confruntă cu cele mai mari și devastatoare incendii din istoria lor modernă. Peste 300.000 de oameni au fost strămutați din calea flăcărilor, iar riscul de apariție a fenomenelor meteo extreme (cum ar fi „norii de foc”) rămâne critic.
  • Grecia: Autoritățile mențin o alertă de risc extrem de incendii în regiuni cheie precum Attica, Evia și Beoția. Incendiile active continuă să pună presiune uriașă pe echipele de intervenție. 
  • România și Portugalia: Alături de Grecia, România și Portugalia completează lista statelor europene grav afectate de incendii de vegetație extinse în actualul sezon.

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