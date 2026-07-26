Europa în flăcări: peste 330.000 de oameni evacuați sau izolați în Spania și Franța. Incendiile se apropie de Bordeaux

Mii de pompieri, militari și voluntari continuă duminică operațiunile de stingere, în condițiile în care temperaturile ridicate, vegetația extrem de uscată și rafalele de vânt favorizează propagarea rapidă și imprevizibilă a incendiilor.

Cele mai dramatice imagini vin din jurul orașului Bordeaux, de pe litoralul atlantic francez, dar și din regiunile Madrid, Ávila, Toledo, Castellón și Valencia, în Spania.

Flăcările au ajuns la 15 kilometri de Bordeaux

În Franța, autoritățile au evacuat cel puțin 220.000 de persoane din sud-vestul țării, după ce incendiile izbucnite la mijlocul săptămânii s-au extins spre peninsula Cap Ferret și spre suburbiile orașului Bordeaux.

Primarul orașului a declarat că frontul incendiului se afla duminică la aproximativ 15 kilometri de principalele intrări în Bordeaux. Alte cinci localități de la periferie au primit ordine de evacuare în cursul nopții, după ce vântul a accelerat înaintarea flăcărilor.

Peninsula Cap Ferret, una dintre cele mai populare destinații turistice de pe coasta Atlanticului, a fost evacuată pe cale rutieră și maritimă. Autoritățile au folosit ambarcațiuni pentru a transporta persoanele care nu aveau mașini, în timp ce principala șosea către continent a fost rezervată coloanelor de evacuare și vehiculelor de intervenție.

Centrul expozițional din Bordeaux a fost transformat într-un adăpost uriaș. Mii de oameni și-au petrecut noaptea pe paturi de campanie, după ce au fost nevoiți să-și abandoneze locuințele, hotelurile sau campingurile.

Incendiul principal din sud-vestul Franței a mistuit aproximativ 42.000 de hectare. Aproximativ 2.500 de pompieri, sprijiniți de avioane și elicoptere, încearcă să împiedice focul să înainteze spre zonele dens populate.

Doi pompieri au murit în timpul unei intervenții

Criza incendiilor a provocat și victime în rândul salvatorilor. Doi pompieri profesioniști au murit în timp ce interveneau la un incendiu violent izbucnit în apropierea aeroportului Bordeaux-Mérignac.

La operațiune fuseseră mobilizați 120 de pompieri, 60 de autospeciale și trei mijloace aeriene. Procurorii francezi au deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

De la începutul anului, aproape 98.000 de hectare au ars în Franța, un nivel descris de autorități drept un record istoric. Numai în Gironde și Landes au fost mobilizați peste 1.200 de jandarmi, alături de pompieri și militari.

Situația este agravată de seceta prelungită și de valurile succesive de căldură. În Aquitania, temperaturile maxime din luna iulie au avut o medie de 32,2 grade Celsius, cu 7,3 grade peste media perioadei 1961–1990.

Peste 115.000 de persoane, evacuate sau izolate în Spania

Și Spania se confruntă cu incendii de proporții, cele mai grave fronturi fiind în comunitățile Madrid și Castilla y León, dar și în Castellón, Valencia și Toledo.

Peste 115.000 de persoane au fost evacuate sau plasate în izolare din cauza incendiilor din Madrid, Ávila și Castellón. Aproximativ 45.000 de hectare au fost afectate în zona Madrid–Ávila, unde mai multe incendii s-au unit într-un singur front cu un perimetru de peste 200 de kilometri.

Flăcările au avansat spre provincia Toledo, iar autoritățile au dispus evacuarea mai multor localități. Drumuri importante au fost închise, în timp ce mii de oameni au fost cazați temporar în săli de sport, școli și centre comunitare.

Un alt incendiu puternic afectează zona La Vall d’Uixò, în provincia Castellón. Peste 15.000 de persoane au fost evacuate, iar focul a ajuns la un perimetru de aproximativ 21 de kilometri.

Un bărbat în vârstă a murit într-un incendiu izbucnit într-o zonă de vegetație din Manises, în apropiere de Valencia. Este prima victimă a actualului val de incendii din Spania. La începutul lunii iulie, alte 13 persoane au murit în incendiul devastator de la Los Gallardos, în provincia Almería.

Guvernul spaniol a preluat coordonarea intervenției pentru incendiile din Madrid și Ávila, care au ajuns să formeze un singur focar. Premierul Pedro Sánchez a avertizat că prioritatea absolută este protejarea vieților și a localităților amenințate. Peste 130.000 de hectare arseseră deja în Spania de la începutul anului.

Ajutor internațional și o etapă scurtată în Turul Franței

Ambele țări au solicitat sprijin european. Avioane de stingere, elicoptere, pompieri și vehicule au fost trimise din mai multe state, printre care Portugalia, Grecia, Italia, Croația, Cehia și Slovacia.

Amploarea incendiilor din Franța a afectat inclusiv ultima etapă a Turului Franței. Traseul programat duminică între Thoiry și Paris a fost redus de la 133 la 89 de kilometri, după ce o parte dintre forțele de ordine care urmau să asigure securitatea competiției au fost trimise în zonele afectate de incendii.

Meteorologii avertizează că, deși scăderea temporară a temperaturilor ar putea oferi echipelor de intervenție o fereastră pentru limitarea incendiilor, schimbarea direcției vântului și posibilele furtuni uscate pot provoca noi extinderi sau reaprinderi ale focarelor.