Teoria conspirației despre HAARP revine odată cu canicula din Europa. Ce arată dovezile

În ultimele săptămâni, pe platformele sociale au circulat numeroase postări care susțin că un program militar american ar controla vremea și ar fi responsabil pentru valurile de căldură din Europa. Potrivit Euronews, pentru a susține această teorie, utilizatorii distribuie fragmente video cu jurnaliști, cercetători și personalități publice care discută despre geoinginerie, prezentându-le drept dovada că autoritățile manipulează în mod deliberat clima.

Videoclip scos din context

Unul dintre cele mai distribuite clipuri o prezintă pe prezentatoarea franceză Anne-Claire Coudray, care vorbește despre geoinginerie într-un jurnal de știri.

„Ca răspuns la schimbările climatice, tot mai multe țări explorează ceea ce este cunoscut sub numele de geoinginerie. Ideea este de a interveni direct în sistemul climatic pentru a răci artificial planeta”, spune aceasta în înregistrare.

Fragmentul este folosit online ca dovadă că guvernele manipulează deja clima. În realitate, imaginile provin dintr-un reportaj difuzat în august 2025, dedicat cercetărilor privind geoingineria – un domeniu care analizează, la nivel teoretic, metode prin care efectele schimbărilor climatice ar putea fi reduse.

Reportajul nu afirmă că astfel de tehnologii sunt utilizate în prezent pentru a genera sau intensifica valurile de căldură.

Ce este HAARP

Multe dintre postările care promovează teoria conspirației fac referire la HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program), un program de cercetare lansat în anii 1990.

HAARP a fost construit pentru studierea ionosferei, stratul atmosferei care începe la aproximativ 60-80 de kilometri altitudine și se întinde până la peste 500 de kilometri deasupra suprafeței Pământului. În cadrul experimentelor, cercetătorii trimit unde radio de înaltă frecvență către această regiune și analizează răspunsul particulelor încărcate electric din această zonă.

Potrivit misiunii oficiale a programului, scopul cercetărilor este înțelegerea mai bună a ionosferei și dezvoltarea tehnologiilor de comunicații și supraveghere. Din 2015, instalația este administrată de Universitatea din Alaska, care publică în mod regulat informații despre activitățile de cercetare pe care le desfășoară.

HAARP nu poate influența vremea

Explicația oamenilor de știință este că teoria pornește de la o interpretare greșită a modului în care funcționează atmosfera.

Fenomenele meteorologice – norii, ploile, furtunile sau valurile de căldură – se formează în straturile inferioare ale atmosferei, în timp ce experimentele HAARP se desfășoară într-o regiune aflată mult mai sus, fără legătură directă cu procesele care determină vremea.

Undele radio folosite de instalație nu interacționează cu straturile inferioare ale atmosferei, acolo unde se formează vremea. Din acest motiv, cercetătorii spun că nu există niciun mecanism fizic prin care HAARP să poată produce sau amplifica fenomene meteorologice precum canicula.

Cu alte cuvinte, HAARP nu poate provoca valuri de căldură, ploi, secetă sau alte fenomene meteorologice.

Cauza reală a temperaturilor record

În ceea ce privește actualul episod de temperaturi extreme, climatologii au explicat că acesta este cauzat de un fenomen meteorologic care menține cerul senin și favorizează acumularea căldurii timp de mai multe zile. Acesta a blocat masele de aer fierbinte deasupra unor regiuni din vestul și sudul Europei.

De asemenea, cercetătorii subliniază că schimbările climatice provocate de activitatea umană contribuie la creșterea frecvenței, duratei și intensității valurilor de căldură, fenomen observat în numeroase regiuni ale lumii în ultimii ani.