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Val de critici. Cine blochează cărțile electronice de identitate pentru românii din străinătate

MAI explică de ce românii din străinătate nu pot obține încă buletinul electronic la ambasadă. Testele tehnice sunt gata, dar responsabilitatea finală e la Ministerul de Externe.
Val de critici. Cine blochează cărțile electronice de identitate pentru românii din străinătate
Andreea Tobias
15 iul. 2026, 14:00, Social
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MAI, prin Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, face precizări despre eliberarea cărții electronice de identitate pentru românii din străinătate.

Instituția răspunde astfel informațiilor apărute recent în spațiul public pe acest subiect. Potrivit MAI, responsabilitatea operaționalizării serviciului în rețeaua consulară revine Ministerului Afacerilor Externe.

Emiterea cărții electronice de identitate prin ambasade presupune operaționalizarea serviciului în rețeaua consulară. Această responsabilitate revine Ministerului Afacerilor Externe, conform legii. MAI susține că Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor și-a îndeplinit atribuțiile care îi revin în acest proces. Instituția spune că rămâne disponibilă să ofere în continuare suport tehnic pentru operaționalizarea serviciului în consulate.

Ce modificări legislative au fost făcute

La inițiativa MAI, cadrul legislativ a fost modificat încă din 2025. Modificarea permite cetățenilor români din străinătate să ceară cartea electronică de identitate. Documentul este operațional în România din 20 martie 2025. Extinderea emiterii la nivel național a fost finalizată pe 15 iulie 2025.

Specialiștii MAI au acordat permanent suport tehnic Ministerului Afacerilor Externe. Sprijinul a vizat integrarea instrumentelor necesare pentru preluarea cererilor în ambasade și consulate. Pe 3 aprilie 2026, MAI a finalizat ultimele teste funcționale pentru acest proces. Testele au vizat preluarea cererilor transmise de MAE, emiterea cărților tip specimen și transmiterea lor către minister.

Ce urmează pentru românii din diaspora

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor spune că își menține disponibilitatea de a oferi suport tehnic. Scopul este ca serviciul să devină operațional cât mai curând și pentru românii din afara țării. MAI menționează condițiile de siguranță, legalitate și funcționare unitară drept prioritare în acest proces.

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