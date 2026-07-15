DIICOT, controale la casele de pensii cu ironii la adresa lui Pîslaru: Scuze că nu am anunțat înainte

„DIICOT a oprit un mecanism prin care vechimea în muncă era cumpărată cu sume cuprinse între 15.000 și 50.000 de lei. Societăți comerciale de tip fantomă și asociații nonprofit fără activitate erau folosite pentru înregistrarea retroactivă, ca angajați, a unor persoane care nu lucraseră niciodată în cadrul acestora. Prin introducerea în bazele de date ale ANAF a unor declarații fiscale D112 cu informații nereale, beneficiarilor li se crea, în mod fictiv, vechime în muncă și stagii de cotizare”, anunță DIICOT pe pagina de Facebook.

În cinci ani, mecanismul a generat vechime nereală pentru peste 860 de persoane. Peste 170 dintre acestea au folosit deja datele fictive pentru obținerea pensiei sau pentru majorarea cuantumului acesteia.

În unele cazuri, au fost acordate pensii unor persoane care, în lipsa perioadelor de activitate introduse în mod nereal, nu ar fi beneficiat de acest drept.

Prejudiciul calculat până la 31 decembrie 2024 este de aproximativ 7 milioane de lei și continuă să crească.

Astfel, DIICOT București au pus în aplicare 30 de mandate de percheziție, la domiciliile unor persoane, la sediile unor persoane juridice și la sediul unei instituții publice, în București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați. Practic, este vorba de case de pensii din aceste județe.

„Scuze că nu am anunțat înainte”

Cu această ocazie, DIICOT are și un mesaj ironic la adresa ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, pentru că acesta ar fi vrut să fie anunțat de procurori când s-au făcut controalele la azilele familiei Pașca, din Bihor.

„Astăzi suntem și la Casa de Pensii. Scuze că nu am anunțat înainte” – au scris procurorii DIICOT pe poza care însoțește comunicatul de presă privind controalele la casele de pensii.

Mai mult, președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), Alexandra Zară, a anunțat că ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, i-a comunicat că eliberează din funcție, decizia având legătură cu faptul că nu l-a informat în prealabil despre operațiunea DIICOT din 30 iunie în centrele pentru persoane cu dizabilități din județul Bihor.