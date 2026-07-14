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Dragoș Pîslaru ridică semne de întrebare privind amenda de un milion de lei aplicată Asociației familiei Pașca

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a cerut verificări urgente la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor, după ce familia Pașca a fost sancționată cu un milion de lei pentru muncă nedeclarată. Oficialul susține că există semne de întrebare atât privind modul în care a fost calculată amenda, cât și în legătură cu întârzierea informării Ministerului Muncii.
Dragoș Pîslaru ridică semne de întrebare privind amenda de un milion de lei aplicată Asociației familiei Pașca
Sosire DIICOT Viorel Pasca - Sursa foto: Mihai Pop / MEDIAFAX Foto
Gabriel Negreanu
15 iul. 2026, 01:24, Social
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Potrivit lui Dragoș Pîslaru, controlul a avut loc pe 30 iunie, la solicitarea DIICOT, în contextul intervenției procurorilor la locuințele familiei Pașca din Dumbrava.

În urma verificărilor, inspectorii de muncă au aplicat o amendă de un milion de lei, despre care ministrul interimar afirmă că este cea mai mare sancțiune pentru muncă nedeclarată aplicată unei asociații.

Doar 14 persoane ar fi fost găsite la fața locului

Dragoș Pîslaru arată că inspectorii au constatat că 36 de persoane ar fi desfășurat activități fără forme legale, deși la fața locului ar fi fost identificate doar 14 persoane.

În cazul celorlalte 22, inspectorii s-ar fi bazat pe relatările persoanelor prezente, fără ca procesul de identificare să fi fost finalizat înainte de încheierea procesului-verbal.

„În cadrul intervenției, inspectorii au sancționat munca fără formă legală pentru 36 de persoane, deși la fața locului au fost descoperite doar 14 persoane. Celelalte 22 nu au fost identificate oficial, ci s-a mers pe relatările celor prezenți, încheindu-se procesul-verbal fără finalizarea acestui proces de identificare”, a transmis ministrul interimar al Muncii.

Potrivit explicațiilor sale, amenda a fost calculată la 40.000 de lei pentru fiecare persoană considerată ca muncind fără forme legale.

Pentru cele 36 de persoane, sancțiunea ar fi ajuns astfel la 1,44 milioane de lei. Cum legea prevede un plafon maxim de un milion de lei, aceasta a fost suma consemnată în procesul-verbal.

Pîslaru spune că a aflat despre amendă de pe Facebook

Ministrul interimar al Muncii reclamă și modul în care informațiile despre control au circulat între instituții.

Dragoș Pîslaru afirmă că nu a fost informat de autoritățile implicate, ci a aflat despre amenda de un milion de lei dintr-o postare publicată pe Facebook.

Conform acestuia, informarea privind controlul desfășurat pe 30 iunie a ajuns de la ITM Bihor pe biroul inspectorului general de stat adjunct din București abia pe 6 iulie.

Situația ar fi fost transmisă oficial către Ministerul Muncii pe 8 iulie.

„Am aflat despre această amendă nu din partea autorităților, așa cum era potrivit într-un astfel de context excepțional, ci de pe Facebook”, a declarat Pîslaru.

Acesta a cerut clarificări privind desfășurarea controlului, stabilirea cuantumului amenzii și motivele pentru care comunicarea interinstituțională a fost întârziată.

Control de urgență la ITM Bihor

În urma solicitării ministrului interimar, Inspecția Muncii a dispus un control de specialitate la nivelul ITM Bihor.

Verificările vor fi efectuate atât de reprezentanții Direcției Control Relații de Muncă, cât și de Serviciul Corpul de Control al Calității Inspecției.

„Pe măsură ce vom obține răspunsurile, voi clarifica public această situație, pentru a nu plana vreo suspiciune cu privire la acest control”, a mai transmis Dragoș Pîslaru.

Ministrul interimar nu a contestat, în această etapă, existența unor posibile încălcări ale legislației muncii, ci a solicitat verificarea procedurii urmate de inspectori, a modului în care au fost identificate persoanele și a calculului care a stat la baza sancțiunii.

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