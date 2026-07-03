Prima pagină » Social » Cristina Chiriac, poziție oficială după criticile publice generate de descinderile din Bihor: Independența procurorilor, pusă sub presiune

Cristina Chiriac, poziție oficială după criticile publice generate de descinderile din Bihor: Independența procurorilor, pusă sub presiune

În urma criticilor publice la adresa autorităților, generate în urma descinderilor DIICOT la azilele improvizate din Bihor, acolo unde Viorel Pașca găzduia persoane aflate în situații vulnerabile, Procurorul General Cristina Chiriac a transmis, vineri, o poziție oficială asupra situației.
Cristina Chiriac, poziție oficială după criticile publice generate de descinderile din Bihor: Independența procurorilor, pusă sub presiune
Daiana Rob
03 iul. 2026, 13:15, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Îmi exprim întreaga susținere față de procurorii DIICOT și reafirm faptul că Ministerul Public nu va accepta ca activitatea procurorilor să fie influențată, intimidată sau delegitimată prin presiuni exercitate în spațiul public, indiferent din partea cui provin acestea”, a declarat Cristina Chiriac, într-un comunicat publicat, vineri, de Parchetul General.

Potrivit acesteia, într-un stat de drept, procurorii nu răspund în fața curentelor de opinie, a intereselor politice sau a campaniilor mediatice. Ei răspund exclusiv în fața legii, iar fiecare act procesual trebuie analizat și evaluat numai prin raportare la cadrul legal și la probele administrate.

Chiriac afirmă că nu este compatibil cu principiile statului de drept ca anchetele penale să fie contestate prin demersuri care tind să exercite presiuni asupra procurorilor înainte ca autoritățile judiciare competente să se pronunțe potrivit procedurilor prevăzute de lege.

Cu toate acestea, a afirmat și că este firesc ca activitatea ministerului public să fie supusă controlului democratic și dezbaterii publice.

Totuși, Chiriac afirmă că „independența procurorilor este pusă sub presiune”, fiind afectată „însăși capacitatea statului de a aplica legea în mod egal și parțial”.

Potrivit Cristinei Chiriac, pentru îndeplinirea misiunii lor, „procurorii trebuie să își desfășoare activitatea într-un climat care să excludă orice formă de intimidare, presiune sau influență externă”.

„În calitate de Procuror General al României, reafirm că voi apăra cu fermitate independența funcțională a tuturor procurorilor din cadrul Ministerului Public și voi susține exercitarea atribuțiilor acestora exclusiv în baza Constituției, a legii și a probelor administrate în fiecare cauză”, a declarat Cristina Chiriac.

Procurorul General a reiterat că „statul de drept nu poate dacă procurorii sunt transformați în ținta unor presiuni ori de câte ori soluțiile sau investigațiile lor privesc persoane cu influență ori generează controverse publice.

„Respectarea independenței autorității judiciare reprezintă o obligație care revine tuturor actorilor vieții publice și constituie una dintre condițiile esențiale pentru menținerea încrederii cetățenilor în justiție”, a conchis Chiriac.

Azilele din Bihor care găzduiau persoane vulenrabile

Declarațiile vin în contextul descinderilor de la Bihor, care au vizat rețeaua de azile în cadrul căruia bihoreanul Viorel Pașca, fondatorul asociației Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă, îngrijea persoane vulnerabile, multe dintre ele fără adăpost.

La începutul săptămânii, procurorii DIICOT au făcut descinderi la Bihor, iar persoanele vulnerabile care se aflau în aceste cămine au fost transferate în mai multe locații din țară, după ce Guvernul a activat o celulă de criză.

Cazul din Bihor a stârnit controverse

Atât din partea cetățenilor, cât și din partea politicienilor au existat o serie de reacții publice. Cetățenii au criticat descinderile DIICOT, amintind că în cadrul acestor azile i-ar fi abandonat pe cetățenii fără acte, care nu mai aveau loc în spitale sau centre publice de îngrijire.

Ba mai mult, voci din zona politică, precum președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, acuză responsabile în scandalul legat de aziluri ar fi instituțiile conduse de PSD, precum Ministerul Muncii, Agenția Județeană de Prestații Sociale din Bihor, DGASPC Bihor, dar și Primăria Bihor, pentru lipsa controalelor, dar și lipsa acordării ajutoarelor de înmormântare.

Cu toate acestea, Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății a afirmat că în timpul unor controale desfășurate în iulie anul trecut în sudul țării, au apărut legături cu pacienți transferați către aceste centre din județul Bihor. Rogobete a precizat că, la un an de la acele verificări „justiția își urmează cursul”.

Fotul ministru a mai spus și că nu înțelege de ce oamenii care cereau atunci o intervenție fermă a statului sunt acum revoltați.

Cu toate acestea, Rogobete a subliniat că este nevoie de investiții serioase în centrele de paliație și în serviciile pentru persoanele vârstnice și vulnerabile, pentru că nevoile actuale depășesc capacitatea reală a sistemului de sănătate.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da