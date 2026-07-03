Cristina Chiriac, poziție oficială după criticile publice generate de descinderile din Bihor: Independența procurorilor, pusă sub presiune

„Îmi exprim întreaga susținere față de procurorii DIICOT și reafirm faptul că Ministerul Public nu va accepta ca activitatea procurorilor să fie influențată, intimidată sau delegitimată prin presiuni exercitate în spațiul public, indiferent din partea cui provin acestea”, a declarat Cristina Chiriac, într-un comunicat publicat, vineri, de Parchetul General.

Potrivit acesteia, într-un stat de drept, procurorii nu răspund în fața curentelor de opinie, a intereselor politice sau a campaniilor mediatice. Ei răspund exclusiv în fața legii, iar fiecare act procesual trebuie analizat și evaluat numai prin raportare la cadrul legal și la probele administrate.

Chiriac afirmă că nu este compatibil cu principiile statului de drept ca anchetele penale să fie contestate prin demersuri care tind să exercite presiuni asupra procurorilor înainte ca autoritățile judiciare competente să se pronunțe potrivit procedurilor prevăzute de lege.

Cu toate acestea, a afirmat și că este firesc ca activitatea ministerului public să fie supusă controlului democratic și dezbaterii publice.

Totuși, Chiriac afirmă că „independența procurorilor este pusă sub presiune”, fiind afectată „însăși capacitatea statului de a aplica legea în mod egal și parțial”.

Potrivit Cristinei Chiriac, pentru îndeplinirea misiunii lor, „procurorii trebuie să își desfășoare activitatea într-un climat care să excludă orice formă de intimidare, presiune sau influență externă”.

„În calitate de Procuror General al României, reafirm că voi apăra cu fermitate independența funcțională a tuturor procurorilor din cadrul Ministerului Public și voi susține exercitarea atribuțiilor acestora exclusiv în baza Constituției, a legii și a probelor administrate în fiecare cauză”, a declarat Cristina Chiriac.

Procurorul General a reiterat că „statul de drept nu poate dacă procurorii sunt transformați în ținta unor presiuni ori de câte ori soluțiile sau investigațiile lor privesc persoane cu influență ori generează controverse publice.

„Respectarea independenței autorității judiciare reprezintă o obligație care revine tuturor actorilor vieții publice și constituie una dintre condițiile esențiale pentru menținerea încrederii cetățenilor în justiție”, a conchis Chiriac.

Azilele din Bihor care găzduiau persoane vulenrabile

Declarațiile vin în contextul descinderilor de la Bihor, care au vizat rețeaua de azile în cadrul căruia bihoreanul Viorel Pașca, fondatorul asociației Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă, îngrijea persoane vulnerabile, multe dintre ele fără adăpost.

La începutul săptămânii, procurorii DIICOT au făcut descinderi la Bihor, iar persoanele vulnerabile care se aflau în aceste cămine au fost transferate în mai multe locații din țară, după ce Guvernul a activat o celulă de criză.

Cazul din Bihor a stârnit controverse

Atât din partea cetățenilor, cât și din partea politicienilor au existat o serie de reacții publice. Cetățenii au criticat descinderile DIICOT, amintind că în cadrul acestor azile i-ar fi abandonat pe cetățenii fără acte, care nu mai aveau loc în spitale sau centre publice de îngrijire.

Ba mai mult, voci din zona politică, precum președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, acuză responsabile în scandalul legat de aziluri ar fi instituțiile conduse de PSD, precum Ministerul Muncii, Agenția Județeană de Prestații Sociale din Bihor, DGASPC Bihor, dar și Primăria Bihor, pentru lipsa controalelor, dar și lipsa acordării ajutoarelor de înmormântare.

Cu toate acestea, Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății a afirmat că în timpul unor controale desfășurate în iulie anul trecut în sudul țării, au apărut legături cu pacienți transferați către aceste centre din județul Bihor. Rogobete a precizat că, la un an de la acele verificări „justiția își urmează cursul”.

Fotul ministru a mai spus și că nu înțelege de ce oamenii care cereau atunci o intervenție fermă a statului sunt acum revoltați.

Cu toate acestea, Rogobete a subliniat că este nevoie de investiții serioase în centrele de paliație și în serviciile pentru persoanele vârstnice și vulnerabile, pentru că nevoile actuale depășesc capacitatea reală a sistemului de sănătate.