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Rogobete, după descinderile DIICOT din Bihor: „Mă întreb de ce este atâta supărare”

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat după descinderile DIICOT făcute în județul Bihor. Acesta a transmis un mesaj pe Facebook, în care a cerut ca justiția să își facă treaba, indiferent de județ.
Rogobete, după descinderile DIICOT din Bihor: „Mă întreb de ce este atâta supărare”
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Andreea Tobias
30 iun. 2026, 21:10, Politic
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Rogobete spune că vede multă supărare în jurul descinderilor DIICOT de la Bihor. El s-a întrebat de ce există o asemenea reacție, atâta timp cât instituțiile își fac treaba.

Rogobete a precizat că, dacă descinderile ar fi avut loc în alt județ, reacțiile publice ar fi fost diferite. Fostul ministru a sugerat că, în acel caz, ar fi apărut imediat numeroase postări critice la adresa autorităților locale.

Ce control a dispus Rogobete în timpul mandatului de ministru

Rogobete era ministrul Sănătății în iulie anul trecut. A dispus atunci controale ale Inspecției Sanitare de Stat, după un incident la un spital din sudul țării.

În timpul controalelor au apărut legături cu pacienți transferați către centre din județul Bihor. Centrele respective erau administrate de persoana aflată acum în atenția anchetatorilor.

Rogobete a explicat că ministerul nu poate ancheta persoane fizice sau activități fără legătură cu serviciile medicale. De aceea, a organizat un control comun cu fostul ministru al Muncii.

Rapoartele Corpului de Control și ale Inspecției Sanitare de Stat au fost transmise către Parchetul General și DIICOT. La aproape un an de la acele verificări, justiția își urmează cursul, a precizat fostul ministru.

Critici la adresa dublului standard din spațiul public

Rogobete a transmis că nu înțelege de ce cei care cereau intervenția fermă a statului sunt acum revoltați. El a vorbit despre o grupare virtuală care susține necondiționat un singur om, prezentat drept unicul salvator al României.

Fostul ministru a amintit și criticile primite de Președintele României la numirea conducerii parchetelor și a DIICOT. Acesta a spus că faptele de acum arată că instituțiile funcționează corect și își exercită atribuțiile.

Rogobete a subliniat nevoia unor investiții serioase în centre de paliație și în servicii pentru persoanele vârstnice și vulnerabile. Acesta a spus că nevoile actuale depășesc cu mult capacitatea reală a sistemului de sănătate.

Fostul ministru a precizat că eventualii vinovați trebuie să răspundă în fața legii, indiferent cine sunt.

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