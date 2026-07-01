Pîslaru, despre cazul din Bihor: Instituții ale statului au direcționat persoane vulnerabile către aceste spații

Potrivit ministrului, din cele 409 persoane, 391 au fost relocate în servicii sociale autorizate din 19 județe, iar celelalte 17 se află la UPU Bihor, unde beneficiază de evaluarea și îngrijirea medicală necesare înainte de stabilirea măsurilor de protecție adecvate.

„În acest moment, toate persoanele sunt în siguranță”, susține miercuri ministrul interimar al Muncii.

Dragoș Pîslaru anunță că Guvernul va adopta o hotărâre pentru asigurarea resurselor financiare necesare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, astfel încât standardul de cost să fie acoperit până la finalul anului.

Ministrul spune că a cerut ANPIS să verifice, inclusiv prin vizite în teren, starea persoanelor relocate și condițiile în care acestea sunt îngrijite.

El adaugă că, în paralel, vor fi finalizate evaluările medicale, sociale și psihologice, astfel încât măsurile următoare să fie stabilite în funcție de nevoile fiecărei persoane.

O linie telefonică dedicată va fi pusă în curând la dispoziția aparținătorilor, acolo unde există, astfel încât aceștia să primească informații în timp real despre situația persoanelor relocate.

Pîslaru: „Diferite instituții ale statului au direcționat persoane vulnerabile către aceste spații”

Dragoș Pîslaru susține că nu comentează pe marginea anchetei în desfășurare a DIICOT, dar că este este de datoria lui să atragă atenția că „este nevoie de o analiză onestă și aprofundată asupra modului în care s-a ajuns aici”.

„Este adevărat că, de-a lungul timpului, diferite instituții ale statului au direcționat persoane vulnerabile către aceste spații sau au acceptat, explicit ori implicit, această soluție ca variantă de îngrijire. Dincolo de emoția pe care acest caz a generat-o, trebuie să spunem un lucru foarte clar: plasarea sau menținerea persoanelor vulnerabile în servicii sociale care funcționează în afara cadrului legal, fără acreditare și fără licență de funcționare, este incompatibilă cu obligațiile pe care statul le are față de acești beneficiari și nu poate reprezenta o soluție acceptabilă. Astfel de practici trebuie să înceteze definitiv”, spune ministrul Muncii.

În opinia lui Pîslaru, cazul arată disfuncționalități persistente aflate la intersecția sistemului de asistență socială, a sistemului medical și a administrației publice.

„Avem responsabilități fragmentate, capacitate administrativă inegală la nivel local, mecanisme insuficiente de coordonare și, prea des, tendința de a pasa responsabilitatea de la o instituție la alta. Voi publica transparent toate rapoartele Ministerului Muncii pe acest subiect și voi organiza o dezbatere publică de consultare privind măsurile de remediere necesare, inclusiv modificările legislative”, adaugă ministrul.

Pîslaru: „Finanțarea serviciilor sociale să pornească de la realitatea din teren”

El spune că va demara o analiză de nevoi pentru fundamentarea bugetului pe anul 2027, astfel încât deciziile privind finanțarea serviciilor sociale să pornească de la realitatea din teren și că va întări rolul monitorizării independente în sistemul de servicii sociale.

Viorel Pașca și alte persoane vizate în ancheta DIICOT privind constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane au ajuns miercuri la București pentru audieri, după perchezițiile desfășurate în mai multe locații din județul Bihor. Ancheta vizează activitatea unor centre în care erau găzduite sute de persoane aflate în situații de vulnerabilitate. Potrivit procurorilor, gruparea ar fi funcționat începând din anul 2020 și ar fi obținut diberite beneficii financiare prin donații, sponsorizări și venituri ale beneficiarilor aflați în îngrijire