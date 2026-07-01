Viorel Pașca, adus la DIICOT, după ancheta din dosarul azilului din Bihor

Viorel Pașca și alte persoane vizate în ancheta DIICOT privind constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane au ajuns miercuri la București pentru audieri, după perchezițiile desfășurate în mai multe locații din județul Bihor. Ancheta vizează activitatea unor centre în care erau găzduite sute de persoane aflate în situații de vulnerabilitate. Potrivit procurorilor, gruparea ar fi funcționat începând din anul 2020 și ar fi obținut diberite beneficii financiare prin donații, sponsorizări și venituri ale beneficiarilor aflați în îngrijire

Marti, procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat 27 de percheziții în județul Bihor, fiind verificate mai multe imobile în care stăteau persoane cu dizabilități și alte categorii vulnerabile.

La sosirea sediului DIICOT, Viorel Pașca nu a răspuns întrebărilor adresate de jurnaliști.

Întrebat despre acuzațiile din dosar, acesta a afirmat că „voi știți mai multe decât mine”, fără a oferi alte explicații.