Femeie arestată după ce a încercat să trimită 35 de doze de cocaină în Austria prin curier

Potrivit procurorilor DIICOT Constanța, femeia este cercetată pentru tentativă la introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc, fără drept, și pentru trafic de droguri de mare risc.

Anchetatorii au stabilit că, la sfârșitul lunii iulie, în timp ce se afla în Constanța, femeia a deținut și a încercat să expedieze către Austria un plic care conținea 35 de doze de cocaină.

Pentru a scoate drogurile din țară fără drept, femeia a declarat în documentele de expediere că plicul conține documente.

Luni, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a dispus arestarea preventivă a femeii pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările au fost efectuate de procurorii DIICOT împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, cu sprijinul colegilor din Galați și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Galați.