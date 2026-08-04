Cum intervin avioanele F-16 pentru apărarea spațiului aerian. Exercițiu demonstrativ la Baza Borcea

Forțele Aeriene Române vor desfășura vineri, 7 august, începând cu ora 11:30, un exercițiu demonstrativ de executare a unei misiuni de Poliție Aeriană cu aeronave F-16 Fighting Falcon, în cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, exercițiul are rolul de a prezenta modul în care sunt executate misiunile specifice de Poliție Aeriană, una dintre principalele atribuții ale aviației militare în asigurarea securității spațiului aerian național și al Alianței Nord-Atlantice.

Demonstrație cu una dintre cele mai importante capabilități ale Forțelor Aeriene

După exercițiu, Forțele Aeriene Române vor prezenta aeronavele F-16 Fighting Falcon și echipamentele utilizate în misiunile de Poliție Aeriană, oferind detalii despre activitatea detașamentului Carpathian Vipers, unitatea responsabilă de operarea acestor avioane de luptă.

Militarii vor explica modul în care sunt pregătite și executate misiunile de supraveghere și apărare a spațiului aerian, precum și rolul personalului tehnic care asigură funcționarea aeronavelor înainte și după fiecare zbor.

F-16, coloana vertebrală a aviației de luptă a României

Exercițiul are loc într-un context în care România continuă procesul de consolidare a capacităților sale de apărare aeriană. Aeronavele F-16 Fighting Falcon reprezintă în prezent principala platformă de luptă a Forțelor Aeriene Române și sunt utilizate în misiuni de supraveghere și apărare a spațiului aerian, inclusiv în cadrul angajamentelor asumate de țara noastră în NATO.

Detașamentul Carpathian Vipers reunește piloții și personalul tehnic specializați în operarea acestor aeronave, participând în mod constant la exerciții și misiuni de Poliție Aeriană.