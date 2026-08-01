Primele avioane-cisternă americane au ajuns la baza Bezmer din Bulgaria. Sofia: Nu există nicio amenințare directă la adresa țării

Ministerul bulgar al Apărării a confirmat că primele aeronave americane de realimentare în zbor au aterizat la baza Bezmer, precizând că sosirea lor face parte din planul aprobat anterior de autorități.

Autoritățile bulgare, citate de Associated Press, au transmis că serviciile de securitate analizează zilnic evoluția situației din regiune și că, potrivit celei mai recente evaluări, nu există nicio amenințare directă la adresa Bulgariei.

De asemenea, acestea au precizat că armata bulgară și forțele aliate au luat toate măsurile necesare pentru protejarea securității naționale pe durata misiunii.

Sofia: misiune logistică, nu operațiuni de luptă

Pe 22 iulie, Parlamentul Bulgariei a aprobat staționarea temporară la baza Bezmer a până la opt avioane-cisternă americane KC-135, împreună cu până la 250 de militari americani și echipamentele necesare. Misiunea este autorizată până la începutul lunii octombrie și are drept scop sprijinirea operațiunilor logistice ale SUA în Orientul Mijlociu.

Premierul Rumen Radev și ministrul Apărării, Dimitar Stoyanov, au explicat că aeronavele nu vor desfășura misiuni de luptă de pe teritoriul Bulgariei. Acestea vor fi folosite exclusiv pentru realimentarea în zbor a altor aeronave militare, în afara spațiului aerian bulgar. Totodată, Sofia a precizat că pe teritoriul țării nu vor fi amplasate sisteme de armament ofensiv.

Proteste în rândul localnicilor

Prezența aeronavelor americane a fost contestată de o parte dintre locuitorii localităților aflate în apropierea bazei aeriene din sud-estul Bulgariei. O parte dintre localnici au lansat o petiție împotriva staționării avioanelor americane, care a strâns aproape 475 de semnături.

Reprezentanți ai Guvernului s-au deplasat în zonă pentru a calma îngrijorările localnicilor, explicând că aeronavele vor fi folosite exclusiv pentru misiuni logistice de realimentare în zbor și că nu vor opera în spațiul aerian al Bulgariei.

Iranul îi cere Bulgariei să-și reconsidere decizia

Decizia autorităților bulgare a generat și un schimb de mesaje diplomatice cu Iranul. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a cerut Bulgariei să renunțe la găzduirea temporară a aeronavelor americane. Sofia a răspuns că misiunea nu este îndreptată împotriva Iranului și că de pe teritoriul bulgar nu vor fi lansate operațiuni militare împotriva vreunui stat.

Potrivit ministerului bulgar al Apărării, evaluările zilnice ale serviciilor de securitate nu indică existența unei amenințări directe la adresa țării.

KC-135 Stratotanker sunt avioane militare specializate în realimentarea în zbor, permițând avioanelor de luptă și bombardierelor să își prelungească autonomia și raza de acțiune fără a ateriza. Acestea nu sunt aeronave de atac și nu transportă armament ofensiv, rolul lor fiind de sprijin logistic pentru operațiunile aeriene.