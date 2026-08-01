POLITICO. Pentagonul pregătește transferul coordonării ajutorului militar pentru Ucraina către un aliat NATO

Pentagonul își propune să renunțe la conducerea comandamentului militar din Germania care coordonează livrările de armament și instruirea forțelor armate ucrainene, urmând ca această responsabilitate să fie preluată de un alt stat membru NATO, potrivit unei informații publicate vineri de POLITICO.

Conform sursei citate, transferul conducerii Grupului de Asistență pentru Securitate – Ucraina (SAG-U) ar urma să aibă loc în cursul anului viitor.

Oficialii americani susțin însă că această schimbare nu va afecta sprijinul militar acordat Ucrainei și, totodată, nici ritmul livrărilor de echipamente.

Comandamentul SAG-U, cu sediul la Wiesbaden, în Germania, a fost înființat în 2022 pentru a coordona asistența militară oferită Ucrainei, inclusiv livrările de arme și instruirea militarilor ucraineni.

Acesta funcționează în paralel cu misiunea NATO de Asistență pentru Securitate și Instruire pentru Ucraina, având un rol extrem de important în coordonarea ajutorului militar occidental.

Potrivit informațiilor publicate de POLITICO, conducerea structurii ar putea fi preluată de un ofițer european sau canadian, în timp ce un ofițer american ar urma să rămână implicat în activitate, ocupând funcția de comandant adjunct.

Reprezentanții Pentagonului au spus că Grupul de Asistență pentru Securitate – Ucraina a fost conceput încă de la început ca o structură temporară și că această schimbare face parte dintr-un proces prin care aliații europeni își asumă un rol mai important în coordonarea sprijinului acordat Ucrainei.

Transferul conducerii ar putea să reducă implicarea Statelor Unite în coordonarea operațională a acestui mecanism. Totuși, nu va pune capăt sistemului prin care statele occidentale continuă să furnizeze sprijin militar Ucrainei.