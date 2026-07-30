Încă 3,47 miliarde de euro de la UE pentru Ucraina: bani pentru drone, rachete și avioane de luptă

Finanțarea răspunde nevoilor militare urgente ale Ucrainei și face parte din pachetul de împrumuturi de 90 de miliarde de euro destinat sprijinirii țării în războiul cu Rusia, a anunțat Executivul european.

Drone, rachete și avioane Gripen

Noua tranșă acoperă o parte suplimentară din achizițiile de drone și include fonduri pentru drone cu rază lungă de acțiune, rachete și avioane de luptă Gripen.

„Astăzi investim o sumă suplimentară de 3,47 miliarde EUR pentru a contribui la protejarea cerului Ucrainei. Prin această nouă plată ajutăm Ucraina să își apere poporul”, a declarat președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen.

CE anunță că programul va continua, iar în următoarele săptămâni vor fi aprobate și plătite noi tranșe destinate achiziției de drone, muniții, sisteme de apărare aeriană și rachete.

Peste 220 de miliarde de euro, sprijin total al UE

Aceasta este cea de-a patra tranșă acordată de UE prin programul de împrumuturi pentru Ucraina (Ukraine Support Loan) în ultimele săptămâni. Alte trei tranșe, în valoare totală de 8,2 miliarde de euro, au fost transferate guvernului ucrainean în lunile iunie și iulie.

Uniunea Europeană intenționează să aloce în 2026 un total de 28,3 miliarde de euro pentru finanțarea producției de armament în Ucraina. Până la sfârșitul anului, toate plățile aprobate ar urma să fie efectuate.

De la începutul invaziei ruse, UE și statele membre au acordat Ucrainei un sprijin total de peste 220 de miliarde de euro.

Ce include programul european de sprijin

Împrumutul european de sprijin pentru Ucraina are o valoare totală de 90 de miliarde de euro, dintre care 60 de miliarde sunt destinate consolidării capacităților și industriei de apărare, iar 30 de miliarde reprezintă sprijin bugetar pentru funcționarea statului și menținerea serviciilor publice.