Prima pagină » Știri externe » Seceta extremă afectează turismul pe Dunăre: 186 de turiști au fost evacuați după ce o navă de croazieră a eșuat la granița dintre România și Bulgaria

Seceta extremă afectează turismul pe Dunăre: 186 de turiști au fost evacuați după ce o navă de croazieră a eșuat la granița dintre România și Bulgaria

Nivelul excepțional de scăzut al Dunării, provocat de seceta prelungită și valurile succesive de căldură din Europa Centrală și de Est, începe să afecteze grav navigația, turismul și producția de energie.
Seceta extremă afectează turismul pe Dunăre: 186 de turiști au fost evacuați după ce o navă de croazieră a eșuat la granița dintre România și Bulgaria
Nivel scăzut al Dunării, imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Mediafax Foto/ Justinel Stavaru
Oana Antipa
30 iul. 2026, 15:59, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În apropierea orașului bulgar Vidin, la granița cu România, 186 de turiști au fost evacuați după ce o navă de croazieră a rămas blocată pe un banc de nisip, relatează publicația The Independent.

Pasagerii au rămas fără apă și alimente

Potrivit autorităților bulgare, nava de croazieră Viking Ullur urma să se aprovizioneze în portul Vidin, însă nu a mai putut ajunge la destinație din cauza adâncimii reduse a apei. În consecință, cei 186 de turiști aflați la bord au fost evacuați, după ce vasul a rămas fără rezerve suficiente de apă și alimente. Cei 52 de membri ai echipajului au rămas pe navă, în așteptarea unor condiții care să permită repunerea acesteia pe linia de plutire.

Dunărea atinge niveluri minime istorice

Problemele se extind pe o mare parte a cursului fluviului, care traversează zece state europene, de la Germania până la Marea Neagră. În capitala Ungariei, Budapesta, nivelul Dunării a coborât la doar 23 de centimetri, sub precedentul minim istoric înregistrat în 2018.

Autoritățile ungare au anunțat că navele de croazieră sunt obligate să acosteze la distanță de oraș, iar transportul comercial pe fluviu este puternic afectat, multe cargouri suspendându-și activitatea.

Seceta scoate la iveală epave și muniție din al Doilea Război Mondial

Scăderea accentuată a nivelului apei a dus și la apariția unor zone care, în mod normal, sunt complet acoperite de fluviu. În Ungaria au fost descoperite epave vechi și chiar o bombă din cel de-al Doilea Război Mondial, găsită lângă Podul Margareta din Budapesta, ceea ce a determinat închiderea temporară a circulației în zonă.

În Serbia, numeroase ambarcațiuni de agrement și nave comerciale au rămas blocate pe malurile Dunării, iar operatorii turistici spun că sezonul excursiilor pe fluviu este compromis.

Meteorologii nu prognozează ploi importante

Specialiștii avertizează că situația s-ar putea agrava în zilele următoare, în condițiile în care prognozele indică temperaturi ce pot depăși 38 de grade Celsius, fără precipitații semnificative în bazinul Dunării.

Autoritățile din mai multe state riverane monitorizează evoluția nivelului fluviului, deoarece menținerea secetei poate avea consecințe suplimentare asupra transportului fluvial, alimentării cu apă, producției de energie și activităților economice dependente de navigație.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Parchetul General: Decizia CJUE privind prescripția se aplică doar cazurilor de fraudă cu fonduri europene și evaziune fiscală, nu și celor de corupție / Ce se mai poate face astfel încât infractorii și inculpații să nu scape pe prescripție / Fosta judecătoare Daniela Panioglu demontează interpretarea parchetului / Fostul procuror Elena Hach: Corupția cu bani europeni nu se mai prescrie pe regula ÎCCJ
G4Media
Cum a depistat Ion Marin cancerul: „Lumea să știe, fiindcă nicio analiză nu arăta nimic în neregulă”
GSP.ro
Greva în Sănătate a ajuns în a treia zi. Spitalele asigură doar urgențele, iar sindicaliștii amenință cu proteste masive la București
Gandul
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
Cancan
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport
Întâmplări bizare din azilele lui Viorel Paşca, povestite chiar de el: bătrâna dispărută şi găsită moartă, bărbatul îngropat cu CNP-ul altuia şi sinuciderea din baie
Libertatea
Medicii au aflat cu ce boală rară se confruntă Miruna, tânăra care a luat o bacterie de pe litoral. Fata e ținută în viață de un aparat ECMO
CSID
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia