Seceta extremă afectează turismul pe Dunăre: 186 de turiști au fost evacuați după ce o navă de croazieră a eșuat la granița dintre România și Bulgaria

În apropierea orașului bulgar Vidin, la granița cu România, 186 de turiști au fost evacuați după ce o navă de croazieră a rămas blocată pe un banc de nisip, relatează publicația The Independent.

Pasagerii au rămas fără apă și alimente

Potrivit autorităților bulgare, nava de croazieră Viking Ullur urma să se aprovizioneze în portul Vidin, însă nu a mai putut ajunge la destinație din cauza adâncimii reduse a apei. În consecință, cei 186 de turiști aflați la bord au fost evacuați, după ce vasul a rămas fără rezerve suficiente de apă și alimente. Cei 52 de membri ai echipajului au rămas pe navă, în așteptarea unor condiții care să permită repunerea acesteia pe linia de plutire.

Dunărea atinge niveluri minime istorice

Problemele se extind pe o mare parte a cursului fluviului, care traversează zece state europene, de la Germania până la Marea Neagră. În capitala Ungariei, Budapesta, nivelul Dunării a coborât la doar 23 de centimetri, sub precedentul minim istoric înregistrat în 2018.

Autoritățile ungare au anunțat că navele de croazieră sunt obligate să acosteze la distanță de oraș, iar transportul comercial pe fluviu este puternic afectat, multe cargouri suspendându-și activitatea.

Seceta scoate la iveală epave și muniție din al Doilea Război Mondial

Scăderea accentuată a nivelului apei a dus și la apariția unor zone care, în mod normal, sunt complet acoperite de fluviu. În Ungaria au fost descoperite epave vechi și chiar o bombă din cel de-al Doilea Război Mondial, găsită lângă Podul Margareta din Budapesta, ceea ce a determinat închiderea temporară a circulației în zonă.

În Serbia, numeroase ambarcațiuni de agrement și nave comerciale au rămas blocate pe malurile Dunării, iar operatorii turistici spun că sezonul excursiilor pe fluviu este compromis.

Meteorologii nu prognozează ploi importante

Specialiștii avertizează că situația s-ar putea agrava în zilele următoare, în condițiile în care prognozele indică temperaturi ce pot depăși 38 de grade Celsius, fără precipitații semnificative în bazinul Dunării.

Autoritățile din mai multe state riverane monitorizează evoluția nivelului fluviului, deoarece menținerea secetei poate avea consecințe suplimentare asupra transportului fluvial, alimentării cu apă, producției de energie și activităților economice dependente de navigație.