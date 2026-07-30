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Cotele apelor Dunării: 23 de cm – mai jos ca niciodată / De ce îngrijorează Dunărea comunitatea regională

Ungaria, România, Serbia, Bulgaria au deja activitățile compromise din cauza cotelor scăzute ale apelor Dunării pe fondul secetei severe. Viitorul nu sună bine, spun meteorologii, care anunță temperaturi de infern pentru următoarele zile.
Cotele apelor Dunării: 23 de cm - mai jos ca niciodată / De ce îngrijorează Dunărea comunitatea regională
Sursa foto: Apele Române
Luiza Moldovan
30 iul. 2026, 09:30, Social
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Nivelul fără precedent de scăzut al cotelor apelor Dunării e o temă preluată masiv în presa internațională din ultimele zile.

Joi, Associated Press publică o analiză aprofundată asupra efectelor pe care cotele scăzute ale apeolor Dunării, ajunse la un nou record de minimum – 23 de cm, după ce, în 2018, fuseseră înregistrați 33 de cm – îngrijorează comunitatea regională.

Ungaria, România, Serbia sunt direct afectate de seceta extremă care lovește Europa Centrală și de Sud-Est, coborând nivelul Dunării la niveluri literalmente fără precedent.

Efecte în lanț, peste tot

Efectele se resimt în transportul fluvial, turism și producția de energie, notează sursa citată, care amintește și de oprirea, în România, a reactoarelor de la centrala nucleară Cernavodă.

La Budapesta, notează AP, nivelul Dunării era miercuri de doar 23 de centimetri, un record de minimum care se situează sub cel înregistrat în 2018, de 33 de cm.

Pentru următoarele zile, meteorologii nu anunță ploi importante, dar avertizează, potrivit AP, temperaturi ce vor depăși 38 de grade.

Cernavodă reduce producția de energie

În România, aceeași sursă notează că debitul Dunării a scăzut la 1.630 de metri cubi pe secundă, aproximativ o treime din media obișnuită pentru luna iulie.

Din motive de siguranță, autoritățile au oprit un reactor de la centrala nucleară Cernavodă și au anunțat că un al doilea va fi fost oprit la scurt timp.

Probleme similare au apărut și în Ungaria, unde centrala nucleară Paks a început oprirea unui reactor, după ce a redus deja producția altor două unități din cauza cantității insuficiente de apă pentru răcire.

Nave blocate și sezon turistic compromis

Nivelul foarte scăzut al apei afectează și navigația pe Dunăre.

În Bulgaria, 186 de turiști au fost evacuați de pe o navă de croazieră care a eșuat pe un banc de nisip în apropiere de Vidin, după ce vasul nu a mai putut ajunge în port pentru aprovizionare.

La Budapesta, vasele de croazieră acostează în amonte, iar transportul de marfă s-a redus aproape complet.

În Serbia, sute de ambarcațiuni mici și zeci de nave comerciale au rămas pe malurile secate ale Dunării.

Un operator de turism fluvial din Novi Sad spune că apa s-a retras cu până la 20 de metri față de mal și că sezonul de vară pentru plimbările cu barca este, practic, încheiat.

Seceta scoate la suprafață istoria

Retragerea apelor a scos la suprafață bancuri de nisip, stânci și epave care, în mod normal, se află sub apă.

La Budapesta, autoritățile au închis temporar Podul Margareta după ce o bombă din Al Doilea Război Mondial a ieșit la suprafață din cauza nivelului extrem de scăzut al fluviului.

Fotograful maghiar Gábor Kertész descrie imaginile drept „șocante” și spune că transformările sunt o dovadă a efectelor schimbărilor climatice.

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