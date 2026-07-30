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Nouă alertă aeriană în Tulcea. Dronă detectată la granița cu Ucraina

O nouă alertă aeriană a fost emisă joi dimineață în județul Tulcea, după ce autoritățile au avertizat populația cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. O dronă a fost detectată la granița României cu Ucraina.
Nouă alertă aeriană în Tulcea. Dronă detectată la granița cu Ucraina
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Pexels
Cosmin Pirv
30 iul. 2026, 09:17, Social
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Ministerul Apărării naționale (MApN) a anunțat că sistemul radar a detectat, în jurul orei 8.50, o țintă aerienă în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina.

Autoritățile au emis joi dimineața, la ora 8.58, un nou mesaj Ro-Alert. Mesajul a fost transmis pentru localitățile din nordul județului Tulcea.

„Alertă Extremă! Exista posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul trimis de IGSU populației.

Alertîn Tulcea. Mesajul trimis de IGSU.

Durata estimată a alertei este de 90 de minute.

În ultimele zile, locuitorii din județul Tulcea au primit mai multe mesaje Ro-Alert, după ce drone implicate în atacurile Rusiei asupra infrastructurii din Ucraina au evoluat în apropierea frontierei României.

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