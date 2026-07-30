Nouă alertă aeriană în Tulcea. Dronă detectată la granița cu Ucraina

Ministerul Apărării naționale (MApN) a anunțat că sistemul radar a detectat, în jurul orei 8.50, o țintă aerienă în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina.

Autoritățile au emis joi dimineața, la ora 8.58, un nou mesaj Ro-Alert. Mesajul a fost transmis pentru localitățile din nordul județului Tulcea.

„Alertă Extremă! Exista posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul trimis de IGSU populației.

Durata estimată a alertei este de 90 de minute.

În ultimele zile, locuitorii din județul Tulcea au primit mai multe mesaje Ro-Alert, după ce drone implicate în atacurile Rusiei asupra infrastructurii din Ucraina au evoluat în apropierea frontierei României.