Miruță, după alerta aeriană de la graniță: Nu a fost intrare în spațiul aerian românesc / Optimizările noastre au început să dea rezultate

„Sunt alerte de alarmă aeriană destul de dese. Nu a fost intrare în spațiul aerian românesc”, a declarat Miruță.

Radu Miruță a declarat că emiterea alertelor aeriene este o procedură clasică.

„E o procedură clasică atunci când vedem pe radar că sunt ținte care se apropie de spațiu aerian românesc, având în vedere că pot și intre în spațiu aerian românesc și noi luăm niște măsuri specifice pentru asta, se alertează populația prin acest sistem 112. Deja oamenii din zonă primesc des astfel de mesaje”, a declarat Miruță.

Ministrul a continuat spunând: „Nu trebuie să devină o obișnuință, nu e o situație care ne face plăcere, însă așa arată, în realitate, lucrurile acolo”.

Miruță: Optimizările noastre dau rezultate

Acesta explică faptul că alertele aeriene sunt niște proceduri standard ale Armatei Române pe care Ministerul Apărării le-a optimizat.

„Sunt niște proceduri standard ale Armatei Române pe care le-am tot optimizat și după cum s-a văzut în ultimele zile, optimizările noastre au început să dea rezultate în sensul că am pus aceste drone jos atunci când ele au venit”, a declarat Miruță.

La sfârșitul săptămânii trecute, Armata Română a doborât 3 drone, câte una în fiecare zi consecutiv. Prima a fost doborâtă, vineri, la Buzău, iar celelalte două, sâmbătă și duminică, la Sulina.

În cadrul alertei declanșate, miercuri,în jurul amiezii, ținta a fost detectată pe radare în apropierea graniței fluviale cu Ucraina. Conform procedurii, două avioane F-16 au fost ridicate de la Baza Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situației.

Drona nu a intrat în spațiul aerian românesc, însă la scurt timp, s-au auzit explozii pe teritoriul ucrainean.

Întrebat dacă se mai așteaptă la incursiuni de drone în România, Miruță a declarat:

„Mă aștept având în vedere ce văd că se întâmplă în proximitatea granițelor României, în special în zona dinspre Ucraina”, a declarat Miruță.

Acesta a precizat că Armata Română ia măsuri pentru a putea preveni cât mai multe dintre scenariile cu care Ministerul Apărării se confruntă.