Camera Deputaților a adoptat astăzi, cu modificări esențiale, noua lege a Integrității. 222 de voturi au fost pentru, 2 împotrivă, 59 de deputați s-au abținut iar alți 2 nu au votat. Proiectul de lege merge la Senat, care este cameră decizională în acest sens.

Față de vechiul proiect al PNL, noua formă a legii are modificări substanțiale, în urma protestelor PSD și ale societății civile.

Declarații de avere și interese rămân secrete, dar declarația de interese financiare va fi publică

În urma deciziei CCR, parlamentarii au menținut prevederea ca obligația de depunere a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese să nu atragă publicarea integrală a acestora ori a unei copii a acestora, însă forul legislativ a introdus în lege declarația de interese financiare care va fi publică.

Pentru persoanele prevăzute la alin. (7), pe baza declarațiilor completate potrivit anexelor nr. 1 și 2, Agenția, prin platforma e -DAI, generează automat declarația de interese financiare care va fi publicată sub forma prevăzută la anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta lege. Autor: Grup parlamentar PSD

Agenția asigură publicarea declarațiilor de interese financiare pe pagina de internet a Agenției, în termen de cel mult 60 de zile de la generare conform alin. (6), pentru următoarele categorii de persoane.

Cine va fi obligat să își declare interesele financiare

Persoanele din statul român care vor avea interesele financiare publice sunt următoarele:

1. Preşedintele României, deputații, senatorii, consilierii locali, consilierii județeni, preşedinte al consiliului județean sau primar;

2. primul-ministru, membrii Guvernului prevăzuți la art. 18 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, secretarul general și secretarii generali adjuncți ai Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, precum și asimilații acestora din cadrul Guvernului, ministerelor și altor organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, consilierii de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului;

3. consilierii prezidențiali,consilierii de stat si consilierii onorifici;

4. membrii Consiliului Superior al Magistraturii;

5. judecătorii Curții Constituționale;

6. membrii Curții de Conturi;

7. președintele Consiliului Legislativ și președinții de secție;

8. directorii generali și directorii generali adjuncți din cadrul Agențiilor de Dezvoltare Regională;

9. Avocatul Poporului și adjuncții săi;

11. președintele și vicepreședintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

12. membrii Consiliului Concurenței;

13. membrii Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securității;

14. președintele, prim -vicepreședintele, vicepreședinții și membrii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară;

15. președintele, vicepreședinții și membrii Comitetului de reglementare și ai Consiliului Consultativ al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energie;

16. președintele și vicepreședinții Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații;

17. președintele și vicepreședinții Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon;

18. președintele, vicepreședintele și membrii consiliului de supraveghere al Agenției Naționale de Dezvoltare a Infrastructurii în Sănătate;

19. președintele și vicepreședinții Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice; 20. membrii Consiliului Economic și Social;

21. membrii Consiliului National pentru Combaterea Discriminării;

22. membrii Consiliului National al Audiovizualului;

23. membrii consiliilor de administrație și ai comitetelor directoare ale Societății Române de Radiodifuziune și ale Societății Române de Televiziune;

24. președintele și vicepreședintele Agenției Naționale de Integritate, precum și membrii Consiliului National de Integritate;

25. directorul general și membrii consiliului director al Agenției Naționale de Presă AGERPRES;

26. directorul Serviciului Român de Informații, prim-adjunctul și adjuncții săi;

27. directorul Serviciului de Informații Externe, prim-adjunctul și adjuncții săi;

28. persoanele numite în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar și consulii generali care sunt șefi de consulate generale;

29. directorul Serviciului de Protecție și Pază, prim-adjunctul şi adjuncții săi;

30. directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, prim-adjunctul și adjuncții săi;

31. persoanele cu funcții de conducere din cadrul unităților sistemului de învățământ de stat și unităților de stat din sistemul de sănătate publică;

32. personalul încadrat în cadrul cabinetelor prevăzute la art. 546 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

33. membrii consiliilor de administrație, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor de supraveghere, precum și persoanele care dețin funcții de conducere în cadrul regiilor autonome de interes național sau local, companiilor și societăților naționale sau, după caz, societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar sau semnificativ, direct sau indirect, inclusiv în filiale sau alte dezmembrăminte și unități ale entităților enumerate anterior, precum și în societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la care una dintre entitățile enumerate anterior este acționar majoritar sau semnificativ;

34. guvernatorul, prim -viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de administrație din cadrul Băncii Naționale a României;

35. candidații pentru funcțiile de Președinte al României, deputat, senator, consilier județean, consilier local, președinte al consiliului județean sau primar, precum și candidații din partea României la Parlamentul European;

36. prefecții și subprefecții;

37. înalții funcționari publici;

38. administratorii publici din cadrul unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale; 31/161

39. conducătorii instituțiilor publice, autorităților sau a altor persoane juridice de drept public;

40. președinții, vicepreședinții, secretarii generali, directorii economici şi/sau trezorierii federațiilor sportive naționale, ai Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi ai Comitetului Național Paralimpic;

41. președinții, vicepreședinții, secretarii și trezorierii federațiilor și confederațiilor sindicale;

42. membrii din România în Parlamentul European şi membrii în Comisia Europeană din partea României;

43. președinții, vicepreședinții, secretarii și trezorierii federațiilor și confederațiilor patronale Autor: Grup Parlamentar PSD

Ce NU va conține declarația de interese financiare

„În cuprinsul declarației de interese financiare prevăzută la alin. (6) nu pot fi făcute publice:

a) date de identificare ale declarantului, respectiv:

1. codul numeric personal, adresa de domiciliu sau reședință, precum și inițiala prenumelui tatălui; 2. indicațiile, altele decât denumirea județului, referitoare la localizarea imobilelor supuse declarării;

3. elementele de identificare a bunurilor mobile care pot conduce la localizarea acestora;

4. semnătura declarantului;

5. informațiile privind starea civilă, inclusiv cele referitoare la divorț și modalitatea realizării partajului;

6. informațiile financiare referitoare la numerele conturilor bancare, codurile IBAN și denumirea completă a unităților bancare. b) numele și prenumele, precum și orice alte date cu caracter personal referitoare la orice alte persoane care, potrivit legii, trebuie menționate în declarațiile prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

(9) Declaraţia de interese financiare, publicată conform anexei nr. 5, se menține pe pagina de internet a Agenţiei pe o perioadă de 5 ani de la publicare.

(10) Declarațiile de interese financiare generate potrivit anexei nr. 5 pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 39 se publică pe pagina de internet a Agenției în termen de 10 zile de la data generării acestora și se mențin pe această pagină pentru o perioadă de 1 an de la publicare”, se arată în modificarea legii.

Grupurile parlamentare ale PSD , PNL și USR si Minoritati au fost de acord cu prevederea.

Alte modificări esențiale ale legii

În varianta finală a legii adoptate de Camera Deputaților, au fost eliminate și majoritatea anomaliilor sesizate public.

Astfel:

Se elimină : La articolul 23, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alin. (1¹), cu următorul cuprins: ,,(1¹) în cazul actelor administrative adoptate de organe colegiale, nulitatea absolută prevăzută la alin. (1) intervine numai dacă, în lipsa votului persoanei aflate în conflict de interese, actul nu ar fi întrunit majoritatea cerută de lege pentru adoptare.”. – La articolul 23 alin.11 se elimină Autor: Grupul Parlamentar PSD și grup parlametar AUR

: La articolul 23, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alin. (1¹), cu următorul cuprins: ,,(1¹) în cazul actelor administrative adoptate de organe colegiale, nulitatea absolută prevăzută la alin. (1) intervine numai dacă, în lipsa votului persoanei aflate în conflict de interese, actul nu ar fi întrunit majoritatea cerută de lege pentru adoptare.”. – Se elimină : „La articolul 23, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alin. (2¹), cu următorul cuprins: ,(2¹) Acţiunea în constatare menționată la alin. (2) poate fi introdusă numai cu notificarea prealabilă a beneficiarului menționat în raportul Agenției aferent actului vizat.” – La articolul 23 alin.21 se elimină Autor: Grupul Parlamentar PSD

: „La articolul 23, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alin. (2¹), cu următorul cuprins: ,(2¹) Acţiunea în constatare menționată la alin. (2) poate fi introdusă numai cu notificarea prealabilă a beneficiarului menționat în raportul Agenției aferent actului vizat.” – Se elimină: d) diminuarea cu 20% dacă impactul financiar rezultat urmare a conflictului de interese este mai mic de 2 salarii minime brute pe economie/ (2 5 ) Diminuarea cumulată prevăzută la alin. (2 4 ) nu poate fi mai mare de 50%./ 6 ) Prin excepție de la alin. (2 4 ) şi (2 5 ), în cazul conflictelor de interese, inspectorul de integritate poate dispune motivat, în mod excepțional, neaplicarea interdicției prevăzute la alin. (2) dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (2 4 ) lit. a) şi b) şi impactul financiar rezultat ca urmare a conflictului de interese este mai mic de un salariu minim brut pe economie.” Autor: Grupul Parlamentar PSD

Alte modificări făcute de parlamentari:

.Persoanei prevazute la alin.1 ii inceteaza de drept funcția, demnitatea publica sau mandatul la data ramanerii definitive a raportului ANI sau a hotărarii judecatoresti dupa caz . Persoana prevazuta la alin 1 fata de care s-a constatat in mod definitv existenta conflictului de interese sau starea de incompatibilitate este decazuta din dreptul de a exercita orice funcție sau demnitate publica sau eligibilă din cele prevazute de prezenta lege pe o perioada de pana la 3 ani de la data incetării funcției demnității sau mandatului. Autor: Grupul Parlamentar PSD

. Persoana prevazuta la alin 1 fata de care s-a constatat in mod definitv existenta conflictului de interese sau starea de incompatibilitate este decazuta din dreptul de a exercita orice funcție sau demnitate publica sau eligibilă din cele prevazute de prezenta lege pe o perioada de pana la 3 ani de la data incetării funcției demnității sau mandatului. In cazul in care persoana nu mai ocupa o funcție sau o demnitate publică sau eligibila la data constatării starii de incompetibilitate sau a conflictului de interes, interdictia de pana la 3 ani opereaza de la data ramanerii definitive a raportului de evaluare respective a hotararii judecatoresti In situatia in care persoana ocupa o alta functie sau demnitate publica sau eligibila, aceasta inceteaza de drept de la data ramanerii definitive a raportului de evaluare respective a hotararii judecatoresti iar interdictia de pana la 3 ani opereaza de la aceeasi data. Autor: Grupul Parlamentar PSD

Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 30 zile de la numirea sau alegerea în această funcție. Autor: Comisia juridică, de disicplina si imunitati

„Nu se află în situație de conflict de interese, alesul local care emite sau participă la emiterea sau adoptarea unui act administrativ în exercitarea competențelor legale atunci cand legea ii atribuie o competenta exclusiva, fara posibilitate de delegare, prin care se produce un folos pentru soțul, soția sau rudele ori afinii până la gradul al II-lea inclusiv ale acestuia , într-un cuantum determinat legal, a cărui întindere nu poate fi influențată prin manifestarea sa de voință. Autor: Grupul Parlamentar al PSD

, într-un cuantum determinat legal, a cărui întindere nu poate fi influențată prin manifestarea sa de voință. Articolul VI se modifică și va avea următorul cuprins: 1. Persoanelor fata de care se constata in mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflictul de interse, dupa intarea in vigoare a prezentei legi, le înceteaza mandatul la data ramanerii definitive a raportului de evaluare sau a hotararii judecatoresti dupa caz. / 2.Pesoanelor fata de care s -a constatat in mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflictual de interese anterior intrării în vigoare a prezentei legi le inceteaza de drept mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Autor: Comisia juridică

/ 2.Pesoanelor fata de care s -a constatat in mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflictual de interese anterior intrării în vigoare a prezentei legi le inceteaza de drept mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. ART. X – (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică exclusiv incidentelor de integritate săvârşite ulterior intrării în vigoare prezentei legi. (2) Pentru situațiile anterioare intrării în vigoare a prezentei legi, se aplică prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, Legea 144/2007 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, precum și a Legii nr.166/2003 in forma anterioara intrarii in vigoare a prezentei legi. Autor: Grup parlamentar PSD

Proiectul de lege votat de Camera Deputaților, cu toate modificările operate, va intra la vot final în Senat, care este for decizional. Noua lege a Integrității, care va impacta direct ANI dar și majoritatea demnitarilor României, va intra în vigoare după ce va fi promulgată de președintele României, Nicușor Dan, și va fi publicată în Monitorul Oficial.