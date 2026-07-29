Prima pagină » Politic » AUR a votat pentru ca profesorii să nu piardă prima de carieră didactică din cauza întârzierilor și incompetenței Guvernului Bolojan – COMUNICAT

AUR a votat pentru ca profesorii să nu piardă prima de carieră didactică din cauza întârzierilor și incompetenței Guvernului Bolojan – COMUNICAT

Alianța pentru Unirea Românilor a votat proiectul de lege care prelungește termenul pentru acordarea primei de carieră didactică, astfel încât profesorii și personalul didactic auxiliar să nu piardă acest drept din cauza întârzierilor Guvernului.
AUR a votat pentru ca profesorii să nu piardă prima de carieră didactică din cauza întârzierilor și incompetenței Guvernului Bolojan - COMUNICAT
Departamentul Politic
29 iul. 2026, 14:06, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Deputatul AUR Cristina Dascălu acuză coaliția PSD-PNL-USR-UDMR că a transformat educația într-o sursă de economii bugetare, cerând tot mai mult de la profesori și oferindu-le tot mai puțin respect.

„Un stat care își respectă profesorii își respectă viitorul. Prima de carieră didactică nu este un privilegiu. Este o promisiune făcută celor care, zi de zi, formează generațiile de mâine, iar promisiunile statului trebuie respectate.

Din păcate, actuala guvernare a cerut tot mai mult de la profesori, dar le-a oferit tot mai puțin: mai multe obligații, mai multe incertitudini și mult mai puțin respect.

Când au căutat economii, au privit spre educație, uitând că o națiune nu se construiește prin tăieri, ci prin investiții în cei care îi formează copiii.

Astăzi nu discutăm despre cheltuieli suplimentare. Discutăm despre dreptate. Profesorii nu pot fi sancționați pentru întârzieri birocratice care nu le aparțin.

PL-x nr. 466 oferă o soluție firească: prelungirea termenului până la 31 august 2027, astfel încât fiecare cadru didactic să poată beneficia de acest drept, în condițiile pentru care legea a fost adoptată.

Într-o perioadă în care educația traversează incertitudini, profesorii au nevoie de respect exprimat prin fapte, nu prin declarații. Un stat care își umilește profesorii nu economisește bani, ci își risipește viitorul.

Pentru AUR, educația nu este un capitol din care se taie atunci când bugetul nu ajunge. Educația este investiția care decide viitorul acestei națiuni.

Astăzi decideți cât valorează, pentru statul român, cei care formează viitorul unei națiuni.”, a declarat Cristina Dascălu, deputat AUR.

Recomandarea video

VIDEO: „E ca și cum un păianjen uriaș ar devora peisajul”. Cablurile de fibră optică folosite de armatele Rusiei și Ucrainei pentru controlul dronelor au împânzit pădurile și câmpurile de-a lungul liniilor frontului, cu un impact major asupra naturii
G4Media
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
GSP.ro
Spaima hackerilor este comuna Ciurila din județul Cluj, arată un raport. Cum a ajuns site-ul localității să fie mai impenetrabil decât platformele BNR sau ale Autorității pentru Digitalizarea României
Gandul
O fetiță de 7 ani s-a înecat la piscină, în Sunny Beach. Românii cer ajutor pentru a afla condițiile în care s-a stins
Cancan
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru sala de gimnastică de la Complexul „Lia Manoliu”
Prosport
De ce a suspendat Curtea de Apel București licența ROMATSA: „Au creat un cerc închis și de 15 ani folosesc o metodă exclusivistă de recrutare”
Libertatea
O simplă înțepătură de țânțar poate afecta creierul. Ce este encefalita japoneză și care sunt simptomele ce necesită internare de urgență
CSID
Ofertă la Dedeman: camera auto Full HD cu Wi-Fi are preț tăiat
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia