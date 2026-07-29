AUR a votat pentru ca profesorii să nu piardă prima de carieră didactică din cauza întârzierilor și incompetenței Guvernului Bolojan – COMUNICAT

Deputatul AUR Cristina Dascălu acuză coaliția PSD-PNL-USR-UDMR că a transformat educația într-o sursă de economii bugetare, cerând tot mai mult de la profesori și oferindu-le tot mai puțin respect.

„Un stat care își respectă profesorii își respectă viitorul. Prima de carieră didactică nu este un privilegiu. Este o promisiune făcută celor care, zi de zi, formează generațiile de mâine, iar promisiunile statului trebuie respectate.

Din păcate, actuala guvernare a cerut tot mai mult de la profesori, dar le-a oferit tot mai puțin: mai multe obligații, mai multe incertitudini și mult mai puțin respect.

Când au căutat economii, au privit spre educație, uitând că o națiune nu se construiește prin tăieri, ci prin investiții în cei care îi formează copiii.

Astăzi nu discutăm despre cheltuieli suplimentare. Discutăm despre dreptate. Profesorii nu pot fi sancționați pentru întârzieri birocratice care nu le aparțin.

PL-x nr. 466 oferă o soluție firească: prelungirea termenului până la 31 august 2027, astfel încât fiecare cadru didactic să poată beneficia de acest drept, în condițiile pentru care legea a fost adoptată.

Într-o perioadă în care educația traversează incertitudini, profesorii au nevoie de respect exprimat prin fapte, nu prin declarații. Un stat care își umilește profesorii nu economisește bani, ci își risipește viitorul.

Pentru AUR, educația nu este un capitol din care se taie atunci când bugetul nu ajunge. Educația este investiția care decide viitorul acestei națiuni.

Astăzi decideți cât valorează, pentru statul român, cei care formează viitorul unei națiuni.”, a declarat Cristina Dascălu, deputat AUR.