Sesiune extraordinară în Parlament: Acciză redusă la motorină, TVA de 9% prelungit, posturi deblocate în Sănătate și acordul SAFE adoptat

UPDATE Bonusurile pentru angajații ANAF și ai Vămii, adoptate de Camera Deputaților

Camera Deputaților a adoptat proiectul care introduce bonusuri anuale pentru angajații ANAF și ai Vămii, în funcție de performanță.

Proiectul a fost adoptat cu 208 voturi pentru, 20 împotrivă și 65 de abțineri.

UPDATE Proiectul privind decarbonizarea, adoptat de Camera Deputaților

Camera Deputaților a adoptat, cu 210 voturi pentru, 67 împotrivă și 11 abțineri, proiectul privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire. Senatul este forul decizional.

Proiectul, necesar pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR, prevede măsuri pentru modernizarea sistemelor de încălzire și răcire și creșterea utilizării energiei din surse regenerabile.

UPDATE Codul urbanismului a fost adoptat de Camera Deputaților

Camera Deputaților, for decizional, a adoptat Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor cu 236 de voturi pentru.

Au fost patru voturi împotrivă și 51 de abțineri.

UPDATE Proiectul de modificare a legilor privind integritatea și funcționarea ANI a fost adoptat de Camera Deputaților

Camera Deputaților a adoptat proiectul care modifică legislația privind integritatea în funcțiile publice și activitatea Agenției Naționale de Integritate.

Proiectul a fost adoptat cu 222 de voturi pentru, două împotrivă și 59 de abțineri.

Senatul este forul decizional.

UPDATE Proiectul care permite deblocarea posturilor din Sănătate, adoptat de deputați

Camera Deputaților, for decizional, a adoptat proiectul care permite ocuparea posturilor vacante și temporar vacante din unitățile sanitare, prin exceptarea acestora de la restricțiile privind angajările.

Proiectul a fost adoptat cu 237 de voturi pentru, 11 împotrivă și 40 de abțineri.

Legea modifică și regimul sancțiunilor pentru amenințările și agresiunile comise împotriva personalului medical, auxiliar și nemedical din unitățile sanitare.

UPDATE Primele de carieră pentru angajații din învățământ, adoptate de deputați

Camera Deputaților a adoptat proiectul privind acordarea primei de carieră didactică pentru profesori și personalul didactic auxiliar, precum și a primei de carieră profesională pentru personalul administrativ din învățământul de stat.

Primele sunt finanțate din fonduri europene, prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027.

UPDATE Camera Deputaților a adoptat reducerea temporară a accizei la motorină

Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, reducerea temporară a accizei la motorină și instituirea contribuției de solidaritate.

Proiectul a fost adoptat cu 293 de voturi „pentru” și două abțineri.

UPDATE Termenul pentru cumpărarea locuințelor cu TVA de 9%, prelungit până la 1 octombrie

Camera Deputaților, for decizional, a adoptat proiectul care prelungește până la 1 octombrie 2026 termenul pentru cumpărarea unei locuințe cu TVA de 9%.

Proiectul a fost adoptat cu 287 de voturi pentru.

UPDATE Camera Deputaților a adoptat acordul de împrumut SAFE

Camera Deputaților a adoptat propunerea legislativă privind aprobarea acordului de împrumut SAFE dintre România și Uniunea Europeană.

Proiectul a primit 198 de voturi pentru, 58 împotrivă și 14 abțineri, iar un deputat nu a votat.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, iar proiectul va merge la Senat, care va da votul final.

UPDATE Schimb de replici în plen pe Legea privind reforma în domeniul sănătății. Rogobete îl critică pe Bolojan

În plenul Camerei Deputaților au început dezbaterile asupra proiectului care modifică Legea privind reforma în domeniul sănătăţii. La ședință asistă și un grup de medici, asistente și infirmiere.

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete, deputat PSD, le-a cerut parlamentarilor să îi aplaude pe angajații din sistemul medical și l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan pentru reducerile anunțate.

„Croitorașul cel viteaz Ilie Bolojan a tăiat până nu mai are ce tăia. A început să peticească. Cum puteți susține ca un medic anestezist la ATI să piardă 4.000 de lei la salariu? Cum puteți susține ca o infirmieră să piardă 1.500 de lei?”, a declarat Rogobete.

Deputatul neafiliat Dumitru Coarnă a vorbit despre lipsa de personal și condițiile grele de muncă din spitale. „Mințiți, dezinformați și încercați să vă justificați impotența politică. Lăsați medicii în pace”, a afirmat acesta.

Deputatul liberal Ovidiu Cîmpean a susținut însă că proiectul promovat de PSD este „o minciună” și că veniturile angajaților din sănătate nu vor scădea.

Deputatul USR Cezar Drăgoescu i-a acuzat pe Alexandru Rogobete și Alexandru Rafila că sunt „groparii sistemului de sănătate din România”.

UPDATE Dispute în plen pe acordul SAFE

Acordul de împrumut SAFE dintre România și Uniunea Europeană a provocat miercuri un schimb de replici în plenul Camerei Deputaților.

Reprezentanții PNL și USR au susținut că finanțarea este necesară pentru întărirea capacității de apărare a României, în timp ce parlamentarii AUR, SOS România și UPR au criticat lipsa de transparență, costurile împrumutului și procedura prin care documentul a ajuns la vot.

PSD a susținut necesitatea programului, dar a acuzat Guvernul că a folosit o procedură juridică greșită.

UPDATE Ședința de plen a Camerei Deputaților a început la ora 10:00.

Deputații dezbat proiectul privind primele de carieră didactică și profesională pentru personalul din învățământul de stat, finanțate din fonduri europene.

Știrea inițială: Pe ordinea de zi a Camerei Deputaților se află mai multe proiecte legate de PNRR, dar și aprobarea acordului de împrumut SAFE.

Comisiile parlamentare vor lucra între orele 8:30 și 10:00, după care vor începe dezbaterile în plen. Votul final va avea loc după încheierea discuțiilor.

Printre proiectele aflate pe ordinea de zi se numără Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, care urmărește simplificarea regulilor și procedurilor din domeniul construcțiilor. Proiectul reprezintă un jalon din PNRR, iar Camera Deputaților este for decizional.

Deputații vor dezbate și proiectul privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire. Acesta prevede creșterea folosirii surselor regenerabile, îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea consumului de combustibili fosili.

Camera Deputaților va vota și proiectul pentru aprobarea acordului de împrumut SAFE. Împrumutul are o valoare de aproximativ 16,68 miliarde de euro și este destinat investițiilor în domeniul apărării. Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, iar votul final va fi dat de Senat.

Pe ordinea de zi se află și un proiect care modifică Legea sănătății, precum și ordonanța privind primele de carieră pentru angajații din învățământ.

Un alt proiect prevede recompensarea angajaților din instituțiile fiscale și vamale care obțin rezultate bune în colectarea veniturilor la buget. Vor fi dezbătute și modificări ale Codului administrativ, precum și mai multe măsuri fiscal-bugetare.

Deputații vor dezbate și o propunere privind întărirea legislației în domeniul integrității.

Pe ordinea de zi se află și proiectul privind declararea unei situații de criză pe piața petrolului.

Camera Deputaților și Senatul au fost convocate în sesiune extraordinară în perioada 27–31 iulie, pentru dezbaterea și adoptarea mai multor proiecte considerate urgente.