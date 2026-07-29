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De ce a depășit motorina pragul de 10 lei pe litru. Explicațiile fostului ministru al Energiei, Bogdan Ivan

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a explicat miercuri de ce prețul motorinei a depășit pragul de 10 lei pe litru, deși, potrivit acestuia, cotația internațională a petrolului este semnificativ mai mică decât în urmă cu câteva luni.
De ce a depășit motorina pragul de 10 lei pe litru. Explicațiile fostului ministru al Energiei, Bogdan Ivan
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
29 iul. 2026, 14:14, Politic
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Întrebat despre scumpirea carburanților și dacă motorina ar putea depăși pragul de 11 lei pe litru, Ivan a explicat că aproape jumătate din prețul plătit de șoferi reprezintă taxe.

„În momentul de față, din prețul final al unui litru de motorină care este în jur de 10 lei, 55%, adică 5,50 lei, prezintă costul petrolului, al rafinării, al transportului și al tuturor marjelor comerciale. 45% reprezintă acciză și TVA. Statul român, prin acest act normativ făcut de partidul Social-Democrat în Parlament, intervine să reducă acciza cu valoare cuprinsă între 34 de bani și chiar 82 de bani dacă prețul va ajunge la pompă la 10,82 lei, scădem acciza cu 82 de bani pentru a fi în jurul cifrei de 10 lei”, a explicat Ivan.

El a precizat că nu poate anticipa evoluția prețurilor, deoarece aceasta depinde de conflictul din Orientul Mijlociu și de reluarea producției în rafinăriile afectate.

Conflictul din Orientul mijlociu, un factor determinant

„În mod normal, dacă nu vor exista fluctuații în funcție de conflictul militar din Orientul Mijlociu, dacă rafinăriile care au fost bombardate vor începe să fie reparate și să livreze diesel, pentru că acolo este toată discuția principală, nu văd motive pentru că acest preț să crească. Dar, repet, totul depinde de dinamica războiului din Orientul Mijlociu”, a spus Ivan.

Întrebat despre declarația ministrului interimar al Finanțelor privind riscul unei crize de carburanți, fostul ministru al Energiei a afirmat că, potrivit informațiilor pe care le are la dispoziție, România nu se află într-o astfel de situație.

„Eu pot să vă spun ce am făcut când eram ministrul Energiei. Și atunci se vehicula că vom avea raționalizare, că vom avea penurie. Am negociat cu alte state, cu marile companii, am refăcut rute comerciale pentru a mă asigura că România este țara în care nu ajunge să fie raționalizată motorina sau benzina. Acum este datoria actualului ministru interimar al Energiei să facă așa cum a făcut-o acum 4 luni de zile, aceleași diligențe internaționale pentru a se asigura că România are suficient produse petroliere”, a declarat Ivan.

„Plafonarea prețului ar duce la penurie”

Fostul ministru a explicat și de ce proiectul PSD nu prevede plafonarea prețului final al carburanților, ci reducerea accizei, limitarea adaosului comercial și restricționarea exporturilor în anumite situații.

„Să plafonezi prețul final ar fi o greșeală. Pentru că abia atunci ai putea să ajungi la penurie. Dacă limitezi adaosul comercial (…), dacă tot ce se rafinează pe teritoriul României poate fi exportat doar cu aprobarea ministrului Energiei și a ministrului Economiei și dacă reduci acciza, este evident că tu corectezi prețul și îl duci în jos. Iar dacă am fi ajuns pe formula în care să plafonez din burtă printr-un act normativ prețul final, ar fi fost o greșeală care da, ar fi putut să ducă la penuri în piață”, a afirmat Ivan.

În final, acesta a susținut că, în perioada în care era ministru al Energiei, măsurile adoptate au scăzut prețul motorinei „sub 9 lei. Acum avem barilul Brent cu 20% mai mic și motorina mai scumpă cu un leu”.

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