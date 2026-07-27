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Prețul carburanților, redus printr-o „acciză dinamică”. Nazare anunță ajustări la două săptămâni și un impact lunar de aproximativ 100 de milioane de lei

Comisia economică a Senatului a avizat favorabil, luni, proiectul de lege privind reducerea prețului carburanților.
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Iulian Moşneagu
27 iul. 2026, 14:16, Economic
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Forma proiectului a fost convenită în urma discuțiilor dintre ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, și fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan. Astfel, la votul din Parlament va ajunge o singură inițiativă legislativă.

Este pentru prima oară când introducem o formă de acciză dinamică. Forma de acciză dinamică înseamnă că, în funcție de creșterea prețului, aceasta poate să scadă între 5 și 25%”, a declarat Alexandru Nazare.

Acciza va fi analizată la fiecare două săptămâni

Ministrul interimar al Finanțelor a explicat că măsura va putea fi aplicată timp de trei luni de la promulgarea legii, cu posibilitatea de prelungire.

Este o variantă mult mai flexibilă, care ne dă posibilitatea să acționăm în intervalul viitoarelor trei luni de la promulgare, prin hotărâre de Guvern, și la fiecare două săptămâni Ministerul de Finanțe va analiza cuantumul accizei și va acționa”, a afirmat Nazare.

El a salutat eliminarea propunerii privind reducerea TVA, despre care a spus că nu era compatibilă cu legislația europeană și ar fi putut afecta evaluările agențiilor de rating.

„Le mulțumesc, de asemenea, că au renunțat la propunerea cu reducerea TVA în compensație cu creșterea accizei, pentru că nu era compatibilă cu dreptul european și suntem astăzi într-o situație deosebită. Așteptăm raportul Agenției Fitch în această săptămână, așteptăm raportul Agenției de Rating Moody’s săptămâna viitoare, iar astfel de anunțuri legate de reducerea TVA-ului nu ne-ar fi ajutat deloc în privința menținerii ratingului”, a precizat ministrul.

Impact estimat de 100 de milioane de lei pe lună

„Probabil că discutăm de un impact de în jur de 100 de milioane pe lună. Dar acest impact depinde foarte mult de condițiile de piață și de cât de mult vor crește prețurile”, a declarat ministrul.

Nazare a adăugat că Ministerul Finanțelor va evaluA costurile măsurii, astfel încât ținta de deficit bugetar să poată fi respectată până la finalul anului.

Ministrul a avertizat însă că orice măsură de plafonare poate genera riscul apariției unei penurii de carburanți.

Bolojan a cerut ca măsurile să nu provoace un deficit de carburanți

Declarațiile ministrului Finanțelor privind nivelul accizei la motorină vin în contextul în care pe ordinea de zi a Senatului a fost înregistrată o propunere legislativă privind redeclararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, precum și reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuției de solidaritate, precum și pentru stabilirea unor măsuri de protecție a economiei, populației și de funcționare a pieței energiei.

Propunerea este inițiată de fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, deputat PSD, și Catană Claudiu-Daniel, senator PSD, înregistrată pe 22 iulie, în procedură de urgență, și care ar urma să intre la vot sub rezerva primirii raportului comisiilor responsabile, respectiv comisiile pentru buget, cea economică și cea pentru energie.

Deocamdată, potrivit portalului Senatului, documentul a primit doar avizul favorabil al Consiliului Legislativ și opinia Consiliului Fiscal, care a cerut documentele privind fundamentarea economică înainte de a se exprima.

Premierul interimar Ilie Bolojan declara joia trecută că eventualele modificări adoptate de Parlament trebuie să evite perturbarea pieței și apariția unui deficit de carburanți.

„De asemenea, este important ca eventualele modificări care ar putea fi făcute în Parlament la legislația care reglementează comercializarea combustibilului în România să fie făcute în așa fel încât să nu perturbe nici activitatea economică, să nu creeze un deficit de combustibil pe piața românească. Și din acest punct de vedere, am discutat cu domnul ministru Nazare și cu colegii de la Energie să lucreze la o variantă care să poată fi luată în discuție, în așa fel încât, pe baza discuțiilor cu firmele din acest sector, ceea ce propunem și ceea ce s-ar putea vota în Parlament pentru eventualele limitări ale creșterii de prețuri ca urmare a reînceperii războiului, din păcate, din Golf, să se facă într-o manieră care să răspundă atât cetățenilor, printr-un preț cât mai convenabil posibil, dar și companiilor din piață și celor care sunt interesați și care au un rol important în perioada următoare, transportatori sau agricultori”, a declarat Ilie Bolojan.

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