Soluțiile operatorilor din industria carburanților pentru a preveni o nouă criză. „Aducerea de țiței în țară este, în acest moment, practic imposibilă” – SURSE

Comentariul industriei vine în timp ce, potrivit surselor Mediafax, premierul interimar Ilie Bolojan are, de la ora 17:00, o întâlnire online cu principalii operatori din domeniul distribuției, privind o eventuală decizie a apela oficial la rezervele strategice de țiței, respectiv stocuri pentru 90 de zile/trei luni, care nu sunt toate disponibile pe teritoriul României.

Criza din Strâmtoarea Ormuz se apropie tot mai mult de pompele din România. Motorina standard a ajuns la o medie națională de aproximativ 9,65 lei pe litru, iar Asociația Energia Inteligentă estimează că pragul de 10 lei ar putea fi atins în prima jumătate a lunii august, dacă traficul petrolier rămâne blocat și conflictul dintre Statele Unite și Iran continuă. Într-un scenariu de escaladare severă, prețul ar putea urca spre 11,50 lei pe litru.

Mai mult, începând cu 21 iulie 2026, livrările de țiței prin terminalul Caspian Pipeline Consortium – CPC către terminalul de la Novorossiisk, aflat la Marea Neagră, au fost întrerupte. Temerile privind aprovizionarea au împins miercuri, 22 iulie, cotația petrolului Brent la aproximativ 93,85 dolari pe baril, în creștere cu peste 3% într-o singură ședință și la cel mai ridicat nivel din ultimele aproape șase săptămâni.

Patru variante

„Aducerea de țiței în țară este, în acest moment, practic imposibilă. Nu există capacități fizice efective de păstrare, iar contractele de ticketing funcționează pe principii de înțelegeri intracomunitare, cu clauze de forță majoră sau de intemperii care se activează exact în astfel de situații. În condiții de deficit regional, nimeni nu va elibera cantități din propria țară la condiții egale.

Contextul din Kazahstan care a generat blocajul este real: livrările de încărcare de la Novorossiisk au fost oprite, iar câteva nave au fost atacate. Dincolo de incidentele în sine, cred că asistăm la o agravare a relației dintre Rusia și Kazahstan. Rușii cer kazahilor să încalce sancțiunile și să îi ajute, însă acolo sunt prezente Chevron și Shell, care nu vor face acest lucru. Circulă, în plus, și o versiune potrivit căreia dronele care au lovit rafinăria Rosneft de la Omsk ar fi venit dinspre Kazahstan.

În acest context, măsurile care vor fi necesare pentru aplanarea consecințelor sunt următoarele.

Instituirea unui termen de plată pentru toate taxele vamale aferente importului de motorină și țiței. Apelarea calculată, cu titlu temporar, la rezervele de stat de țiței, dar numai dacă se confirmă că nave sunt deja pe drum sau că firmele își asumă efectiv aducerea de țiței. Varianta drastică: limitarea de către stat a livrărilor de combustibil în benzinării, dublată de încercarea de a promova transportul în comun, inclusiv prin metode de tipul celor folosite în pandemie. În paralel, ar trebui garantat pentru toate instituțiile de stat că benzinăriile le vor livra carburant. Este o soluție grea, dar se poate ajunge acolo. Introducerea OUG 19 (reintroducerea – n.r.) are și plus, și minus: plusul este că prețurile pot scădea, minusul este că se poate ajunge la penurie. Prețurile trebuie lăsate la nivelul lor de piață, pentru că astfel consumul va scădea de la sine, iar cine își permite va plăti. Sprijinul ar trebui acordat punctual, pe categorii unde este imperioasa nevoia”, au transmis sursele avizate ale Mediafax.

Este vorba de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19 din 26 martie 2026 privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, respectiv benzină și motorină, și pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2026 privind măsurile aplicabile clienților casnici din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, intrată în vigoare pe 1 aprilie și care a expirat la 31 iunie.