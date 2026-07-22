Prețurile la carburanți, plafonate din nou în Franța

Compania revine astfel la măsura aplicată până în luna iunie, după ce în ultimele trei săptămâni plafonarea fusese păstrată în numai 1.200 de benzinării din mediul rural.

Directorul general al TotalEnergies promisese anterior că măsura va fi menținută „atât timp cât conflictul va dura”, iar revenirea tensiunilor din Orientul Mijlociu a determinat compania să își respecte angajamentul.

Plafon de vară pentru carburanți

În toate benzinăriile TotalEnergies din Franța, prețul benzinei este din nou limitat la 1,99 euro pe litru, iar cel al motorinei la 2,25 euro pe litru, au transmis reprezentanții companiei, citați de Le Figaro.

Compania introduce și o măsură suplimentară pentru weekendurile cu trafic intens din perioada vacanțelor de vară. În stațiile de pe autostrăzi, atât benzina, cât și motorina vor avea un preț maxim de 1,99 euro pe litru.

Plafonarea fusese restrânsă la benzinăriile rurale

TotalEnergies redusese în iunie aria de aplicare a plafonării, după ce Iranul și Statele Unite au anunțat deschiderea negocierilor pentru un acord de pace. De la finalul lunii iunie, după ieftinirea petrolului, compania păstrase măsura doar în 1.200 de stații din mediul rural. Explicația a fost că în aceste benzinării stocurile se reînnoiesc mai lent, iar scăderea prețurilor la pompă se vede cu întârziere față de marile stații urbane.

Reluarea confruntărilor militare și noul blocaj al Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol, au inversat însă evoluția pieței.

TotalEnergies a decis astfel să reintroducă plafonarea în întreaga sa rețea de benzinării din Franța, deoarece scumpirea petrolului riscă să se reflecte rapid în prețurile plătite de șoferi.