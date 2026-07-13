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Rata anuală a inflației a urcat la 10,4% în iunie. Combustibilii, cafeaua și carnea, cele mai scumpe

Rata anuală a inflației a ajuns la 10,4% în luna iunie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce prețurile de consum au crescut cu 3,8% față de decembrie 2025, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).
Rata anuală a inflației a urcat la 10,4% în iunie. Combustibilii, cafeaua și carnea, cele mai scumpe
imagine reprezentativă inflație, ROBOR/sursa foto: AI
Laura Buciu
13 iul. 2026, 09:46, Economic
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Potrivit INS, indicele prețurilor de consum (IPC) a fost de 100,06% în iunie față de luna mai, ceea ce indică o creștere lunară a prețurilor de 0,06%.
De la începutul anului, rata inflației a ajuns la 3,8%, iar rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (iulie 2025 – iunie 2026), comparativ cu precedentele 12 luni, a fost de 9,8%.

În ceea ce privește indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), utilizat pentru compararea inflației la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, acesta a fost de 99,94% în iunie față de mai, ceea ce indică o ușoară scădere lunară.

Rata anuală a inflației calculată pe baza IAPC a fost de 9,2% în iunie 2026 față de iunie 2025, iar rata medie a modificării prețurilor în ultimele 12 luni, determinată pe baza aceluiași indicator, s-a situat la 8,6%.

Cele mai mari scumpiri

La servicii și la mărfuri nealimentare sunt cele mai mari scumpiri: în iunie, serviciile erau mai scumpe cu 13,67% față de aceeași lună din 2025, iar mărfurile nealimentare cu 12,29%.

În ceea ce privește mărfurile nealimentare, cel mai mult s-au scumpit detergenții (+9,41%) cărțile, revistele și ziarele (+10,76%) și combustibilii (+16,02%). Cu 22,74% plătim mai mult pe benzină și cu 28,16% mai mult pe motorină.

În privința produselor alimentare, cele mai mari sumpiri au fost la carnea de vită (+11.95%), lapte de vacă (+12,13%), cafea (+19,90%).

 

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