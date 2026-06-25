O cafenea cu 15 pisici Maine Coon se deschide în București: cafea de specialitate, relaxare și „giganți blânzi” cu personalitate

Bucureștiul primește un nou loc dedicat celor care caută mai mult decât o cafea bună. MaineCoon Café propune o experiență de relaxare într-un spațiu de aproximativ 100 mp la interior și 100 mp la exterior, în care vizitatorii pot petrece timp în compania a 15 pisici Maine Coon, rasa cunoscută pentru statura spectaculoasă, blândețea și temperamentul sociabil.

Conceptul îmbină cafeaua de specialitate, deserturile, înghețata, platourile cu brânzeturi fine și vinurile cu o experiență atent curatoriată în jurul pisicilor. Nu este doar o cafenea cu animale, ci un loc în care oamenii vin să se oprească puțin din ritmul orașului, să respire, să se relaxeze și să se bucure de prezența calmă a unor feline impresionante.

„Mi-am dorit să creez un loc în care oamenii să intre cu agitația orașului pe umeri și să plece puțin mai liniștiți. Maine Coon-ii au o prezență aparte: sunt spectaculoși, dar foarte blânzi, curioși și apropiați de oameni”, spune Gina Vlad, fondatoarea MaineCoon Café și Gina’s Dream.

15 personalități cu mustăți

În centrul experienței sunt cele 15 pisici Maine Coon care vor locui în cafenea. Fiecare are propriul temperament, propriile tabieturi și propria formă de a cere sau refuza atenția. Printre ele se află Vivien, diva locului, o pisică perfect conștientă de propria importanță; Summer, motanul portocaliu care oferă atenție selectiv, dar generos; Asia, cea mai mare femelă din cafenea, cu 12 kilograme; Iceberg, „ursulețul polar” extrem de vorbăreț; și Wolf, unul dintre cei mai afectuoși motani, care caută brațele oamenilor și cere mângâieri.

Pisicile sunt vedetele locului, dar experiența este construită cu respect pentru ritmul lor. Vizitatorii vor putea interacționa cu ele, însă fără a le forța. Dacă o pisică vrea atenție, o va cere. Dacă preferă să se retragă, va avea spațiile ei dedicate. Într-o cafenea cu Maine Coon, până la urmă, clientul are dreptate doar dacă pisica e de acord.

O experiență gândită responsabil

MaineCoon Café pune accent pe bunăstarea pisicilor, un aspect esențial pentru un astfel de concept. Animalele vor avea zone private în care vizitatorii nu au acces, spații de odihnă și libertatea de a se retrage oricând. Interacțiunea cu ele se va face după reguli clare: pisicile nu sunt ridicate forțat, nu sunt hrănite de vizitatori, nu sunt trezite și nu sunt fotografiate cu blitz.

„Pentru mine, bunăstarea pisicilor este la fel de importantă ca experiența oamenilor. Ele nu sunt decor și nu sunt acolo ca să performeze. Sunt ființe cu personalitate, cu ritmul lor, iar cafeneaua a fost gândită astfel încât ele să se simtă în siguranță”, explică Gina.

Spațiul include și două camere private: una pentru două persoane și una pentru grupuri de până la zece persoane. Acestea pot fi rezervate pentru experiențe mai intime, aniversări, întâlniri speciale, sesiuni foto sau evenimente private. Timpul petrecut în camerele private va fi limitat la aproximativ o oră și jumătate, pentru ca interacțiunea să rămână plăcută atât pentru vizitatori, cât și pentru pisici.

Cafea, deserturi și evenimente cu pisici campioane

Pe lângă experiența zilnică de cafenea, MaineCoon Café își propune să devină și un loc de întâlnire pentru iubitorii de animale. Vor exista prezentări despre rasa Maine Coon, seri tematice, momente cu muzică live, invitați speciali și evenimente dedicate celor care vor să afle mai multe despre comportamentul, îngrijirea și particularitățile acestei rase.

Locul se adresează adulților, familiilor, turiștilor, iubitorilor de pisici, creatorilor de conținut și celor care vor o pauză diferită în oraș. Este un spațiu vizual, social media friendly, dar construit în primul rând în jurul unei stări: aceea de liniște, curiozitate și bucurie simplă.

„Îmi doresc ca oamenii să nu vină aici doar pentru poze, deși sunt convinsă că pisicile vor fi fotografiate mai mult decât cafeaua. Îmi doresc să vină pentru o stare. Pentru sentimentul acela că, timp de o oră, nu trebuie să faci nimic altceva decât să fii prezent”, spune Gina.

Povestea din spatele cafenelei

Pentru Gina Vlad, Maine Coon Café este continuarea firească a unei pasiuni începute cu ani în urmă, odată cu Zigo, primul ei motan — un pisoi despre care a crezut inițial că este Maine Coon, dar a cărui poveste avea să dezvăluie o realitate mult mai dureroasă: vulnerabilitatea animalelor și a oamenilor în fața unor practici lipsite de onestitate.

Întâlnirea cu el a dus-o către lumea felinologiei, a creșterii responsabile și, mai târziu, către Gina’s Dream, felisa prin care a ajuns să crească pisici Maine Coon premiate și recunoscute în competiții internaționale.

Cu studii de Medicină Umană și, în prezent, de Medicină Veterinară, Gina și-a transformat pasiunea într-un proiect de viață. Pentru ea, cafeneaua nu este doar un business, ci un mod de a apropia oamenii de o rasă spectaculoasă, încă puțin cunoscută publicului larg din România.

„Zigo a fost începutul. Datorită lui am descoperit cât de profundă poate fi relația dintre om și pisică. MaineCoon Café este felul meu de a duce mai departe această poveste și de a o împărți cu oamenii”, spune Gina.

Într-un oraș în care locurile noi apar des, MaineCoon Café vine cu o diferență clară: nu promite doar cafea bună, ci o experiență cu emoție, responsabilitate și 15 personalități cu mustăți care vor face, probabil, regulile casei.