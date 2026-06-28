Cel mai simplu mod de a comunica cu pisica ta? Arma secretă este „zâmbetul felin”

Comunicarea cu pisica ta poate părea uneori o misiune imposibilă. Îi vorbești, iar ea se uită în altă parte sau o chemi la cină și ea te ignoră. O certi, iar imediat ce te întorci cu spatele, reia ce făcea înainte.

Rezultatul este că felinele au reputația de animale dificile, care ne ignoră și nu leagă relații autentice cu noi. O prejudecată a circulat ani de zile chiar și în comunitatea științifică, conform Focus.

Cercetătorii au descoperit, însă, că problema nu sunt pisicile, ci oamenii, care nu le cunosc limba. Nu știm, în special, să folosim arma secretă pentru a cuceri orice felină: clipitul din ochi.

Chiar și pisicile zâmbesc

Pentru pisici, gestul de a strânge încet ochii și de a clipi languros este echivalentul comunicativ al unui zâmbet. Cu atât mai bine dacă acest „slow blink” este urmat de îndreptarea privirii în altă parte.

Felinele interpretează acest gest ca un semn de relaxare, un mod de a spune „totul e în regulă”. Îl folosesc și pentru a comunica între ele, dar și cu alte animale, precum câinii cu care conviețuiesc.

Ce a arătat studiul

O poveste răspândită printre iubitorii de pisici este că a le zâmbi este o modalitate excelentă de a lega prietenii. Un studiu a pus la încercare această teorie printr-o serie de experimente, cu aproximativ cincizeci de pisici cu vârste între 1 și 17 ani.

Primul experiment a demonstrat că pisicile răspund cu plăcere la clipitul stăpânilor, mai des decât o fac ele însele. Al doilea a adăugat un gest de deschidere, în care stăpânii trebuiau să clipească și să întindă o mână.

Pisicile s-au apropiat mai de bunăvoie de cei care le zâmbeau. Acest lucru s-a observat comparativ cu cele cărora stăpânii li se spusese să nu-și miște ochii.

Cum înveți să zâmbești unei pisici

Karen McComb, psiholoagă specializată în comunicarea dintre mamifere și una dintre autoarele studiului, a explicat metoda simplu. Întrebată cum se aplică gestul, ea a spus să-ți strângi ochii ca atunci când zâmbești relaxat, apoi să-i închizi câteva secunde.

Potrivit lui McComb, pisica îți va răspunde în același mod. Ea a precizat că metoda funcționează la fel de bine cu pisicile domestice și cu cele fără stăpân de pe stradă.

De ce funcționează acest gest

O ipoteză este că ar fi opusul privirii fixe, fără mișcarea pleoapelor, care pentru pisici este un semn de amenințare.

Este posibil, însă, ca zâmbetul felin să nu fi existat în repertoriul lor înainte de domesticire. Ar putea fi, în schimb, o invenție creată special pentru oameni.