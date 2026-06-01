Motivul pentru care pisica ta adoră să stea tolănită pe laptop: face parte dintr-o stratagemă

Care este motivul din spatele acestui comportament al felinei de a sta tolănită pe tastatură? De ce sunt pisicile obsedate de computerele noastre? Din păcate, niciun experiment științific la scară largă (și probabil foarte impracticabil) nu a aprofundat încă această întrebare. Cu toate acestea, experții în comportament felin au încă o teorie cheie pentru a explica de ce stă pisica pe tastatură.

Din păcate, nu este o formă de comportament de imitație – pisica ta nu te vede tastând și vrea să se alăture distracției. Cercetările recente sugerează că felinele sunt capabile să imite comportamentul uman. Un studiu a demonstrat chiar că pisicile își pot mapa corpul pe al nostru pentru a repeta acțiuni, cum ar fi atingerea unei cutii cu capul sau cu un anumit membru.

Cu toate acestea, potrivit Dr. David Sands – expert în psihologie animală cu peste 25 de ani de experiență clinică – acțiunea de a tasta nu este ușor de imitat de pisici. Acest lucru explică de ce probabil nu vor fi interesate de niciun laptop vechi și momeală cu care încerci să le atragi, scrie BBC Science Focus.

De asemenea, este puțin probabil ca pisicile să fie atrase exclusiv de căldura generată de laptopul tău. „Da, laptopurile emit căldură, iar spațiile fierbinți sunt atractive pentru pisici. Dar trebuie să te întrebi de ce pisica ta nu stă pur și simplu lângă un calorifer, de exemplu”, spune Sands.

Adevărata atracție a laptopului tău pentru pisici? Mirosul său. Sau, mai precis: mirosul pe care îl depui în mod regulat acolo.

„Nu îl vei putea adulmeca, dar o pisică te poate mirosi pe toată tastatura”, spune Sands.

„Pisicile sunt mașini de mirosuri de la capătul cozii până la vârful nasului. Lumea lor este despre mirosuri – vederea lor este dezvoltată pentru vânătoarea nocturnă, ceea ce înseamnă că simțul mirosului lor este foarte important în alte momente”.

Cu toate acestea, deși este posibil ca pisica ta să stea pe computer în timp ce se bucură de acest miros, o altă explicație este mult mai probabilă, potrivit lui Sands: „Este mai probabil ca pisica ta să vrea să-și depună propriul miros și să-l înlocuiască pe al tău. Totul se rezumă la a fi proprietar – făcând asta, pisica ta spune practic «Te posed!»”.

„Oamenii cred întotdeauna că pisicile care se freacă de tine sau lucrurile pe care le atingi exprimă dragoste. Dar, de fapt, pisicile sunt indivizi foarte posesivi. Pentru ele, cu cât te pot atinge mai mult și pot depune mirosul tău, cu atât mai bine!”.

În cazul în care aveți vreo îndoială că pisica dumneavoastră este hotărâtă să devină forța dominantă în casa dumneavoastră, Sands adaugă: „Deși câinii au fost crescuți pentru a deveni tovarășii noștri, pisicile sunt încă destul de sălbatice. Au fost crescute în mare parte pentru a controla dăunătorii și nu sunt creaturi sociale – sunt singure”.

Este nesănătos pentru pisica mea să stea pe laptop?

De la închiderea documentelor importante fără a le salva, până la trimiterea unui alt mesaj șefului tău de genul „s,ll,;;;;;l;mk”, o pisică care stă pe laptop îți poate provoca multe daune emoționale. Și dacă îți perturbă munca, Sands recomandă curățarea regulată a laptopului. Cu toate acestea, este puțin probabil ca pisica ta să fie afectată de relaxarea la computer. „Fizic, acest lucru nu va afecta atunci. Și cognitiv, trebuie să-ți faci griji cu adevărat cu privire la acest comportament doar dacă se întâmplă și cu alții”, spune el.

„Dacă pisica ta vocalizează și ea mult și te urmărește constant prin casă, ar putea fi un semn de anxietate și căutare de atenție”.

Dar dacă pisica ta nu prezintă aceste semne? Nu există niciun motiv pentru care să nu se poată întinde pe tastatura ta. Ei bine, ea o stăpânește, pe tine și tot ce există în casă.