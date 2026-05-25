Un tânăr cercetător testează acasă o tehnologie care poate produce benzină și motorină din plastic reciclat.
Cum transformă un tânăr de 21 de ani deșeurile din plastic în benzină și motorină
Andreea Tobias
25 mai 2026, 16:53, Life-Inedit
Un tânăr american de 21 de ani, Julian Brown, a construit un dispozitiv care transformă deșeurile din plastic în benzină și motorină printr-un proces de piroliză, potrivit El Economista.

A început cercetarea pe cont propriu și a testat sistemul chiar la el acasă, înainte de a fonda un startup.

Cum funcționează dispozitivul care transformă plasticul în combustibil

Sistemul creat de Julian Brown se bazează pe piroliză, un proces termochimic care descompune plasticul prin căldură extremă, în absența oxigenului.

 

Fără combustie directă, plasticul se transformă în trei subproduse: gaze, lichide precum bio-uleiurile și un reziduu solid numit biochar.

Cum a ajuns un tânăr autodidact să dezvolte această tehnologie acasă

Brown nu a urmat o cale academică tradițională. A studiat pe cont propriu ani de zile, a învățat ce tipuri de plastic pot fi procesate și cum să controleze temperatura pentru a evita distrugerea procesului.

Primele teste le-a făcut chiar în propria locuință.

Ce urmărește startup-ul fondat de Julian Brown

Obiectivul inițial nu a fost producția la scară largă, ci demonstrarea că plasticul se poate descompune controlat.

„Viralitatea” proiectului l-a convins pe Brown să îl profesionalizeze prin startup. Până la o aplicare industrială mai este însă drum lung. Sunt necesare validări independente, teste repetabile și protocoale de siguranță.

