Cum transformă un tânăr de 21 de ani deșeurile din plastic în benzină și motorină

Un tânăr american de 21 de ani, Julian Brown, a construit un dispozitiv care transformă deșeurile din plastic în benzină și motorină printr-un proces de piroliză, potrivit El Economista.
A început cercetarea pe cont propriu și a testat sistemul chiar la el acasă, înainte de a fonda un startup.
Sistemul creat de Julian Brown se bazează pe piroliză, un proces termochimic care descompune plasticul prin căldură extremă, în absența oxigenului.
Julian Brown, a 22-year-old inventor from Georgia, created PLASTOLINE, a sustainable, high-octane (110) fuel derived from plastic waste via solar-powered microwave pyrolysis. pic.twitter.com/FQHQtk6cOn
— Massimo (@Rainmaker1973) May 10, 2026
Fără combustie directă, plasticul se transformă în trei subproduse: gaze, lichide precum bio-uleiurile și un reziduu solid numit biochar.
Brown nu a urmat o cale academică tradițională. A studiat pe cont propriu ani de zile, a învățat ce tipuri de plastic pot fi procesate și cum să controleze temperatura pentru a evita distrugerea procesului.
Primele teste le-a făcut chiar în propria locuință.
Obiectivul inițial nu a fost producția la scară largă, ci demonstrarea că plasticul se poate descompune controlat.
„Viralitatea” proiectului l-a convins pe Brown să îl profesionalizeze prin startup. Până la o aplicare industrială mai este însă drum lung. Sunt necesare validări independente, teste repetabile și protocoale de siguranță.