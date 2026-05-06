Culmea ecologismului: hidrogen curat creat din deșeuri de plastic cu energie solară și acid de baterii de la mașini vechi

Cercetătorii au transformat plasticul greu de reciclat în hidrogen curat folosind acid de la bateriile auto. Acest sistem circular inedit rezolvă mai multe probleme legate de reciclare, susțin oamenii de știință.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
06 mai 2026, 17:52, Știri externe

Oamenii de știință au dezvoltat o metodă prin care transformă deșeurile de plastic în hidrogen curat folosind energia solară și acidul de la bateriile vechi de mașini, potrivit Live Science.

Procesul inovator este realizat într-un singur echipament și ar putea duce, în viitor, la realizarea unui sistem circular de reciclare.

Lumea a produs peste 400 de milioane de tone metrice de deșeuri de plastic în 2025, dar mai puțin de 10% din acestea au fost de fapt reciclate. Provocarea constă în numărul mare de materiale plastice diferite. Unele pot fi ușor topite și remodelate, în timp ce altele necesită procese chimice complexe.

Cercetătorii și-au raportat descoperirile în luna aprilie în revista Joule. Ei au descompus plastic prin reacții chimice utilizând, în loc de acid sulfuric, acidul bateriilor auto. Este un argument puternic pentru sustenabilitate, au explicat cercetătorii. În a doua etapă ei au folosit lumina soarelui pentru a provoca alte reacții complexe.

Reducem amprenta de carbon la jumătate, a fost concluzia experților care au publicat un nou studiu în luna mai. Acum cercetătorii încearcă să afle cum pot adapta metoda la echipamentele industriale.

