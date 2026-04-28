Visele tale nu sunt întâmplătoare. Cercetătorii au descoperit legături cu pandemia de COVID-19

Studiul a examinat peste 3.700 de rapoarte care descriu atât visele, cât și experiențele din starea de veghe ale a 287 de participanți cu vârste cuprinse între 18 și 70 de ani, potrivit ScienceDaily.

Pe parcursul a două săptămâni, participanții au ținut jurnale zilnice ale experiențelor lor. În același timp, cercetătorii au colectat date detaliate despre obiceiurile de somn, abilitățile cognitive, trăsăturile de personalitate și profilurile psihologice.

IA dezvăluie structura ascunsă a viselor

Pentru a analiza acest set de date de mari dimensiuni, cercetătorii au folosit instrumente avansate de procesare a limbajului natural (NLP).

Aceste metode le-au permis să studieze semnificația și structura descrierilor viselor într-un mod sistematic. Rezultatele au arătat că visele nu sunt aleatorii sau haotice.

În schimb, ele reflectă o interacțiune complexă între caracteristicile individuale, precum tendința de a divaga cu mintea, interesul pentru vise și calitatea somnului, și influențele externe, inclusiv evenimente sociale majore precum pandemia de COVID-19.

Comparând modul în care participanții și-au descris experiențele zilnice și visele, cercetătorii au descoperit că creierul nu se limitează la a reda viața din starea de veghe în timpul somnului. În schimb, el remodelează acele experiențe.

Cadrele familiare, precum locurile de muncă, spitalele sau școlile, nu sunt reproduse exact. Ele sunt reimaginate în scene vii și captivante, care combină adesea elemente diferite și schimbă perspectivele în moduri neașteptate.

Acest proces sugerează că visele reconstruiesc activ realitatea, mai degrabă decât să o reflecte pasiv. Creierul amestecă amintirile cu evenimente imaginate sau anticipate, creând scenarii noi și uneori suprarealiste.

Personalitatea și evenimentele din viață influențează stilul viselor

Nu toată lumea visează în același mod. Persoanele care tind să-și lase mintea să rătăcească au raportat mai des vise fragmentate și în continuă schimbare.

În schimb, cei care acordă o importanță mai mare viselor și cred că acestea au un înțeles au avut tendința de a experimenta medii de vis mai bogate și mai captivante.

Studiul a examinat, de asemenea, modul în care evenimentele de amploare afectează visarea. Datele colectate în timpul carantinei impuse de COVID-19 de către cercetători și comparate ulterior au arătat că visele din timpul carantinei erau mai intense din punct de vedere emoțional și includeau frecvent teme legate de restricții și limitări.

Pe măsură ce timpul a trecut și oamenii s-au adaptat, aceste tipare s-au estompat treptat, sugerând că conținutul viselor evoluează odată cu adaptarea psihologică la schimbările majore din viață.