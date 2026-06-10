Cercetătorii sunt uimiți: „o țară a minunilor” de mărimea Vaticanului, descoperită în adâncurile oceanului

În special, un coral de apă rece rar întâlnit, numit Bathelia candida, ale cărui recife întinse creează refugii pentru ecosisteme întregi în întuneric, potrivit ScienceAlert. Acest peisaj recent descoperit conține cel mai mare recif de Bathelia candida găsit vreodată, acoperind o suprafață de aproximativ 0,4 kilometri pătrați (0,15 mile pătrate) – aproape de dimensiunea Vaticanului.

„Aș spune că este unul dintre cele mai vibrante și luxuriante medii din adâncurile oceanului pe care le-am văzut vreodată”, a declarat biologul de adâncime Santiago Herrera.

„Când coborâm în adâncuri, știm că hrana devine din ce în ce mai rară, ceea ce înseamnă că și viața devine din ce în ce mai rară. Așadar, este o mare surpriză când găsești brusc un număr mare de animale adunate la un loc, interacționând în mod evident într-un ecosistem foarte vibrant și dinamic”.

Fundul oceanelor Pământului este renumit pentru cât de puțin știm despre el. Lumina soarelui poate pătrunde doar până la o anumită adâncime, fotonii săi fiind împrăștiați și absorbiți pe măsură ce se deplasează prin mediu.

Sub o anumită adâncime se află întunericul permanent și frigul permanent, ape neiluminate și neîncălzite de Soare, precum și presiuni zdrobitoare create de greutatea întregii ape de deasupra.

Abia în ultimele câteva decenii, cu ajutorul tehnologiei, oamenii de știință pot privi în întunericul beznă și pot vedea ce se află acolo.

Iese la iveală este o biosferă surprinzător de prosperă

Fotosinteza, pe care se bazează majoritatea rețelelor trofice terestre, nu este disponibilă în medii atât de izolate de Soare. Dar există oaze în jurul cărora se adună viața, unele dintre ele bazându-se în schimb pe chemosinteză – valorificarea energiei chimice pentru supraviețuire.

Cercetătorii de la bordul navei Falkor a Institutului Oceanografic Schmidt (RV) căutau scurgeri reci folosind vehiculul telecomandat SuBastian când au descoperit magnificul regat al coralilor.

„Nu ne așteptam să vedem un astfel de nivel de biodiversitate în adâncurile mării argentiniene și suntem foarte încântați să vedem că este plin de viață”, spune María Emilia Bravo, cercetătoare marină.

Oamenii de știință știu de mai bine de 250 de ani că există corali de adâncime, dar, în mare parte din acest timp, aceste specii au fost considerate ciudățenii izolate, care își duceau cu greu existența.

Iar aceste recife de corali atrag alte forme de viață – un al treilea tip de oază din adâncurile oceanului.

De asemenea, în cadrul expediției, cercetătorii au descoperit încă o oază: cadavrul unuia dintre cele mai mari animale din ocean, care poate susține hrana animalelor și a microbilor timp de ani de zile.

Expediția a capturat, de asemenea, imagini cu meduza fantomă gigantică (Stygiomedusa gigantea), una dintre cele mai mari și mai rar observate meduze de pe Pământ.