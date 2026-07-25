Trei pui de pumă au venit pe lume într-o grădină zoologică din Germania. Vizitatorii sunt invitați să le aleagă numele

Micuții, doi masculi și o femelă, au fost prezentați pentru prima dată publicului și au început deja să exploreze țarcul exterior alături de mama lor, potrivit NDR.

Tripleții s-au născut la începutul lunii iunie

Puii de pumă au venit pe lume la începutul lunii iunie, la Grădina Zoologică Ströhen, situată în districtul Diepholz. În primele săptămâni de viață au rămas în adăpost, sub supravegherea atentă a mamei, iar în prezent au început să iasă în spațiile exterioare, unde pot fi văzuți de vizitatori.

Conducerea parcului a organizat prima prezentare oficială a micilor feline, prilej cu care aceștia au fost supuși și primelor proceduri medicale de rutină. Veterinarii le-au administrat vaccinurile necesare și le-au implantat microcipuri pentru identificare și monitorizare.

O surpriză după examinarea veterinară

Inițial, îngrijitorii au crezut că toți cei trei pui sunt masculi. O examinare amănunțită efectuată ulterior a arătat însă că unul dintre ei este femelă, astfel că grupul este format din doi masculi și o femelă.

Reprezentanții grădinii zoologice spun că puii sunt sănătoși, activi și se dezvoltă normal, iar mama lor îi îngrijește fără probleme.

Vizitatorii pot propune numele puilor

Deocamdată, cei trei pui nu au primit nume oficiale. Pentru a implica publicul în acest moment special, administrația grădinii zoologice a lansat un concurs prin care vizitatorii sunt invitați să trimită propuneri pentru numele celor trei feline.

Cele mai inspirate sugestii vor fi premiate. Câștigătorii vor primi acces gratuit la grădina zoologică și vor avea ocazia să participe la ceremonia oficială de atribuire a numelor.

Nașterile din grădinile zoologice, importante pentru conservarea speciilor

Apariția celor trei pui reprezintă un nou succes pentru programul de reproducere al parcului zoologic. În ultimii ani, grădinile zoologice europene au pus un accent tot mai mare pe conservarea speciilor de feline mari și pe menținerea unei diversități genetice sănătoase prin programe coordonate între instituții.

Deși puma nu este considerată o specie aflată în pericol de dispariție la nivel global, exemplarele din grădinile zoologice fac parte din programe internaționale care urmăresc conservarea populațiilor și educarea publicului cu privire la protejarea faunei sălbatice.