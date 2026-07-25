Legenda râurilor de mercur din mormântul primului împărat al Chinei capătă susținere științifică

Sub o movilă de pământ în formă de piramidă din Lintong, la aproximativ 30 de kilometri nord-est de Xi’an, se află o cameră funerară rămasă neatinsă de mai bine de două milenii, arată DailyGalaxy.

Potrivit istoricului antic Sima Qian, palatul subteran al împăratului Qin Shi Huang conținea râuri și lacuri de mercur lichid dispuse sub forma unei hărți uriașe a Chinei.

Multă vreme, această relatare a fost considerată o combinație de fapt istoric și legendă.

Un studiu publicat în revista Scientific Reports oferă acum primele dovezi atmosferice care sugerează că mercurul este într-adevăr prezent și se scurge lent la suprafață.

Echipa condusă de fizicianul Sune Svanberg, de la Universitatea Lund și Universitatea Normală din China de Sud, a detectat concentrații locale de mercur în aer deasupra Mausoleului lui Qin Shi Huang mult peste nivelul obișnuit din regiune.

Aceste concentrații coincid cu zonele în care studii anterioare identificaseră valori ridicate ale mercurului în sol.

Mormântul a fost construit timp de 38 de ani, începând din anul 246 î.Hr., și ar fi implicat aproximativ 700.000 de muncitori. Studiile geofizice estimează că palatul subteran măsoară aproximativ 140 de metri lungime, 110 metri lățime și 30 de metri înălțime, iar camera funerară centrală se află la circa 30 de metri sub nivelul actual al solului. Consensul arheologic este că mormântul nu a fost niciodată deschis sau jefuit.

Sima Qian mai relata că împăratul consuma mercur, convins că îi prelungește viața, iar cercetătorii consideră că, cel mai probabil, acesta a murit din cauza intoxicației cu mercur.

Un sistem laser capabil să detecteze un gaz invizibil

Metoda utilizată în studiu se numește DIAL (Differential Absorption Lidar), un tip de radar cu laser care emite impulsuri de lumină ultravioletă la lungimea de undă la care mercurul absoarbe cel mai eficient energia. Comparând semnalul reflectat cu unul de referință, cercetătorii pot determina concentrația de mercur din aer pe traseul fasciculului.

Spre deosebire de analizele de sol, această metodă măsoară în timp real vaporii de mercur care circulă în atmosferă, fără a fi nevoie de excavări.

Sistemul mobil, construit de Universitatea Normală din China de Sud și montat într-un container transportat cu camionul, genera impulsuri laser în jurul lungimii de undă de 254 nanometri, cea la care mercurul atomic absoarbe cel mai puternic. Din cauza ceții și poluării atmosferice din Xi’an, raza de măsurare a fost limitată la aproximativ 700 de metri.

Zonele cu emisii coincid cu anomaliile descoperite în sol

În două dintre punctele de măsurare au fost identificate concentrații locale mult peste valorile normale. Cea mai ridicată valoare a fost de 27 ng/m³, înregistrată la aproximativ 650 de metri de primul punct de observație, deasupra versantului vestic al movilei.

Hărțile obținute prin repetarea scanărilor au arătat că aceste concentrații ridicate persistau în aceeași zonă, iar o altă regiune cu valori crescute a fost identificată la baza sudică a movilei.

Aceste puncte coincid cu rezultatele a două studii independente asupra solului, care identificaseră exact versanții vestic și sudic drept zonele cu cele mai mari concentrații de mercur. Un studiu a măsurat până la 1.440 părți per miliard, iar altul a găsit un vârf de 2.204 părți per miliard.

Într-un al treilea punct de observație nu au fost detectate concentrații neobișnuite. Cercetătorii explică însă că viteza vântului era aproape dublă față de celelalte locații, ceea ce a dispersat vaporii de mercur și i-a făcut imposibil de detectat.

Autorii studiului consideră că vaporii de mercur se ridică prin fisuri sau modificări structurale apărute în mormânt de-a lungul celor peste 2.000 de ani. Deoarece mercurul trece ușor în stare gazoasă la temperatura camerei, un rezervor subteran de mari dimensiuni poate produce emisii constante dacă structura nu mai este complet etanșă.