„Vor mai muri copii. Cine vine pe 4.000 de lei într-o secție de reanimare?”. Cătălin Cîrstoveanu, despre criza de personal din sănătate

Invitat vineri la Digi 24, șeful Secției ATI Neonatală de la Spitalul „Marie Curie”, Cătălin Cîrstoveanu a vorbit despre criza de personal a spitalului.

Întrebat care e situația, în contextul în care au murit copii așteptând pe liste, Cîrstoveanu a răspuns că „vor mai muri”.

„Nu s-a rezolvat”

„Pentru că nu s-a rezolvat. Evident că nu se rezolvă”, a adăugat acesta.

„M-am interesat în șantier cât este salariul unui rigipsar și unui macaragiu. Și am văzut că depășesc cu mult salariul asistentei mele de la reanimare care are spor de 75%. M-am interesat de curiozitate care este situația salariului în România”, a afirmat el.

De asemenea, a declarat că „în contextul acesta, când ele vor avea reducere, dacă se aprobă aceste legi despre se vorbește, reducere a sporului de la 75% la cât va rezulta, cine vine pe 4.000 de lei într-o secție de reanimare? Cine este nebun să vină să aibă atâta responsabilitate? Să stea 12 ore în picioare? Uneori nu beau apă. Cine face lucrul ăsta? Evident că nimeni. Asta sunt lucruri extrem de simple și banale”.

„Sunt asistente debutante care au nota 1”

„Asta este pentru viitorul apropiat. Iar acum, de unde să găsesc eu asistente instantaneu în locul celor care au plecat. Le-a specializat cineva în România și nu știm noi? Sunt asistente debutante care vin la examen și au nota 1”, a adăugat Cîrstoveanu.

Mai mult, a transmis că „sunt asistente debutante care vin și nu știu să scrie în limba română. Astfel de asistenți vreau lângă un pacient care este în stare critică?”.

Întrebat dacă decizia de ieri a Guvernului de a suplimenta cu 22 de locuri spitalul „Marie Curie”, Cătălin Cîrstoveanu a răspuns că „dacă mâine pleacă alte două asistente n-ar rezolva nimic. E o problemă cu sistemul”.

„Pentru mine denotă o neînțelegere a situației. Sunt spitale care au (n. r. grad de ocupare) 100%. Secția noastră are grad de ocupare 100%. Asta poate denota ceva pentru cineva care trebuie să înțeleagă din cifre niște lucruri”, a conchis șeful Secției ATI Neonatală de la Spitalul „Marie Curie”.