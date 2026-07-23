Platformele pot scana din nou conținut cu abuzuri asupra copiilor. Mesajele criptate rămân protejate

Măsura a fost rezultatul unor negocieri deosebit de dificile, care au opus organizațiile pentru protecția copilului și susținătorii dreptului la viață privată, Parlamentul European și statele membre, arată Le Figaro.

Timp de aproape patru luni, platformele care doreau să detecteze și să elimine imagini sau videoclipuri cu abuzuri sexuale asupra copiilor au funcționat într-un vid legislativ total în Uniunea Europeană.

Cadrul juridic care reglementa aceste verificări a expirat la începutul lunii aprilie, din cauza lipsei unui acord între statele membre și eurodeputați.

Potrivit regulilor adoptate joi, aceste scanări sunt din nou permise, însă nu sunt obligatorii. Actul normativ are caracter temporar și se va aplica doar până în aprilie 2028.

Decizia vine în contextul unei dispute mult mai ample, care durează de mai mulți ani. În 2022, Comisia Europeană a propus ca rețelele sociale și serviciile de mesagerie să fie obligate să detecteze conținutul care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor.

Totodată, executivul european a propus ca aceste reguli să devină permanente, în loc să fie reînnoite la fiecare doi sau trei ani.

Propunerea este susținută de organizații pentru protecția copilului și de unele state membre, precum Danemarca.

Atingere adusă vieții private

Inițiativa a fost însă criticată puternic de eurodeputați, platforme online și unele state, precum Germania. Aceștia consideră că anumite măsuri, inclusiv scanarea mesajelor criptate, reprezintă o încălcare „disproporționată” a dreptului la viață privată.

Sub sloganul „Stop Chat Control”, opozanții proiectului au desfășurat o amplă campanie pe rețelele sociale, trimițând un număr mare de mesaje către eurodeputați, diplomați și responsabili politici pentru a încerca să împiedice adoptarea sa.

Prin urmare, adoptarea regulilor temporare oferă tuturor părților timp până la jumătatea anului 2028 pentru a ajunge la o decizie privind proiectul legislativ mai amplu.