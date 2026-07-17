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Nicușor Dan, despre agenda pe care o folosește zilnic: „Mai desenează și copiii prin ea”

Președintele Nicușor Dan a povestit, într-un interviu pentru Observator, câte agende folosește pe an și cum a primit cadou o cutie întreagă de la o firmă.
Nicușor Dan, despre agenda pe care o folosește zilnic: „Mai desenează și copiii prin ea”
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Andreea Tobias
17 iul. 2026, 20:51, Politic
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Președintele Nicușor Dan a vorbit, în interviul acordat Observator, despre agenda pe care o folosește zilnic. Șeful statului a spus că foloseşte în jur de trei agende pe an.

Președintele a spus că agenda actuală a fost începută pe 18 martie 2026 și e aproape de final. El a precizat, cu umor, că uneori și copiii lui desenează în ea.

Nicușor Dan a explicat că folosește, în medie, trei agende pe an.

Președintele a povestit că și-a cumpărat inițial o singură agendă, de la o firmă anume. Ulterior, compania i-a trimis o cutie întreagă la Cotroceni, drept cadou.

Reprezentanții firmei i-au spus că au observat că folosește produsul lor și au vrut să îi mulțumească astfel.

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