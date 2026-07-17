Nicușor Dan, despre agenda pe care o folosește zilnic: „Mai desenează și copiii prin ea”

Președintele Nicușor Dan a vorbit, în interviul acordat Observator, despre agenda pe care o folosește zilnic. Șeful statului a spus că foloseşte în jur de trei agende pe an.

Președintele a spus că agenda actuală a fost începută pe 18 martie 2026 și e aproape de final. El a precizat, cu umor, că uneori și copiii lui desenează în ea.

Nicușor Dan a explicat că folosește, în medie, trei agende pe an.

Președintele a povestit că și-a cumpărat inițial o singură agendă, de la o firmă anume. Ulterior, compania i-a trimis o cutie întreagă la Cotroceni, drept cadou.

Reprezentanții firmei i-au spus că au observat că folosește produsul lor și au vrut să îi mulțumească astfel.