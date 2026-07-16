Franța: Adunarea Națională a votat eliminarea prescrierii în cazurile de abuz asupra copiilor

Amendamentul a fost depus de Arnaud Bonnet, deputat al Verzilor, și extinde principiul imprescriptibilității, rezervat până în prezent crimelor împotriva umanității, și asupra infracțiunilor comise împotriva minorilor. 93 de deputați au votat „pentru”, în schimb 51 s-au opus, notează Le Monde.

Ministrul Justiției, Gerald Darmanin, a sprijinit inițiativa, însă a avertizat că aceasta ar putea ridica probleme de constituționalitate.

Ministrul a susținut că autoritățile nu pot rămâne pasive în fața victimelor care își găsesc puterea de a depune mărturie abia după zeci de ani, uneori chiar la sfârșitul vieții.

De asemenea, a evidențiat că evoluția tehnologică permite conservarea probelor pentru perioade mult mai lungi decât în trecut.

Un semnal puternic de susținere a victimelor

Perrine Goulet, deputata democrată și președinta Comisiei pentru Drepturile Copilului și coautoare a unui raport parlamentar pe această temă, a declarat că aproximativ 160.000 de copii sunt victime ale violențelor sexuale în fiecare an, iar circa 10% din populația Franței a fost victima incestului.

Potrivit raportului, imprescriptibilitatea ar transmite „un semnal puternic” în lupta împotriva violențelor asupra copiilor.

Și deputata socialistă Florence Herouin Leautey a susținut că funcționarea actuală a sistemului judiciar produce o profundă nedreptate pentru victimele care suferă de amnezie traumatică și nu pot vorbi despre abuzurile suferite decât după mulți ani.

La rândul său, deputata Emilie Bonnivard, republicană, a afirmat că victimele „vorbesc atunci când pot”, iar eliminarea termenului de prescripție ar contribui la combaterea tăcerii impuse de autorii acestor infracțiuni.

Cine s-a opus?

Amendamentul a întâmpinat însă opoziție din partea unor grupuri parlamentare. Deputații formațiunii Franța Nesupusă (LFI), o parte dintre ecologiști și comuniști, precum și cei ai Adunării Național (RN), au votat împotrivă.

Marianne Maximi (LFI) a criticat procedura legislativă, susținând că o modificare de asemenea amploare ar fi trebuit inițiată de Guvern și analizată în urma unor dezbateri mai ample.

Deputata RN Sophie Blanc a declarat că imprescriptibilitatea este rezervată crimelor împotriva umanității datorită gravității lor excepționale și că extinderea acestui regim la alte infracțiuni, oricât de grave ar fi acestea, ar modifica profund echilibrul actual al dreptului penal.

Propunerea nu este una nouă. În noiembrie 2023, Comisia Independentă pentru Incest și Violențe Sexuale asupra Copiilor a recomandat ca violul și agresiunile sexuale comise asupra minorilor să devină imprescriptibile.

În prezent, legislația franceză stabilește un termen de prescripție de 30 de ani de la împlinirea majoratului victimei pentru infracțiunile sexuale împotriva minorilor, iar din 2021 funcționează și un mecanism de prelungire a acestui termen în cazul în care autorul comite fapte similare înainte de expirarea prescripției.