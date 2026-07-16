SUA schimbă regulile pentru vizele studenților și jurnaliștilor străini. Perioade fixe de ședere în locul duratei programului

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS) a anunțat că intenționează să modifice reglementările actuale, înlocuind sistemul care permite șederea pe durata programului de studii sau a activității profesionale cu unul bazat pe perioade fixe de valabilitate.

Propunerea a fost publicată joi în Registrul Federal și urmează să fie analizată de Congresul american înainte ca noile prevederi să poată intra oficial în vigoare, scrie Reuters.

Introducerea unei perioade fixe de ședere

În prezent, deținătorii vizelor de tip F, destinate studenților internaționali, precum și beneficiarii vizelor J pentru programele de schimb cultural și ai vizelor I pentru reprezentanții mass-media străine pot rămâne în Statele Unite pe întreaga durată a programului educațional sau a activității profesionale desfășurate în țară.

Noua regulă propusă de Departamentul pentru Securitate Internă prevede însă înlocuirea acestui sistem cu unul în care durata șederii va fi stabilită în mod expres, prin acordarea unei perioade fixe de valabilitate a vizei.

Autoritățile americane consideră că această modificare va crea un cadru administrativ mai clar și mai predictibil pentru gestionarea șederii cetățenilor străini aflați în SUA în scop educațional, profesional sau jurnalistic.

Decizia nu este încă definitivă

Deși Departamentul pentru Securitate Internă a finalizat textul noii reglementări, aceasta nu va intra imediat în vigoare. Potrivit procedurilor legislative americane, măsura trebuie să treacă prin procesul de analiză și revizuire al Congresului Statelor Unite.

Abia după încheierea acestei etape va fi stabilită data oficială la care noile reguli vor deveni aplicabile.

Până atunci, actualul sistem rămâne în vigoare, iar studenții internaționali, participanții la programele de schimb și jurnaliștii acreditați vor continua să beneficieze de regimul actual al vizelor.

Revizuire a politicilor de imigrație

Propunerea Departamentului pentru Securitate Internă face parte dintr-un proces mai amplu de reevaluare a politicilor privind imigrația și controlul frontierelor în Statele Unite.

Introducerea unor perioade fixe de ședere pentru anumite categorii de vize ar putea avea un impact asupra universităților americane, organizațiilor care derulează programe de schimb cultural și instituțiilor media internaționale care trimit corespondenți în SUA.

Deocamdată, autoritățile americane nu au precizat care vor fi perioadele exacte de valabilitate pentru fiecare categorie de viză și nici modul în care acestea vor putea fi prelungite, dacă va fi cazul.

Rămâne de văzut dacă forma finală a reglementării va suferi modificări în urma procesului de revizuire parlamentară, însă inițiativa marchează o schimbare semnificativă în modul în care Statele Unite intenționează să gestioneze șederea temporară a studenților, jurnaliștilor și participanților la programe de schimb internațional.