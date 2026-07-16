Franța și Germania consolidează cooperarea în domeniul apărării. Discuții despre descurajarea nucleară, apărarea antirachetă și securitatea europeană

Întâlnirile, care includ Consiliul Franco-German pentru Apărare și Securitate (CFADS) și un retreat ministerial desfășurat joi și vineri, au ca obiectiv reafirmarea parteneriatului dintre cele mai importante două puteri militare ale Uniunii Europene, în ciuda divergențelor privind mai multe programe comune de înzestrare, scrie Reuters.

Cooperarea în domeniul apărării dintre Franța și Germania, axată pe apărare nucleară și sisteme de apărare

Potrivit Palatului Élysée, discuțiile se vor concentra asupra aprofundării cooperării în domenii strategice precum descurajarea nucleară, apărarea antirachetă, capabilitățile de lovire la mare distanță, avertizarea timpurie și cooperarea în domeniul spațial.

Un subiect important îl reprezintă propunerea președintelui Emmanuel Macron privind extinderea conceptului de „descurajare nucleară avansată”, prezentată în luna martie. Inițiativa prevede posibilitatea ca state europene aliate să participe la exerciții nucleare organizate de Franța și, temporar, să găzduiască active nucleare franceze pe teritoriul lor.

Surse guvernamentale germane au indicat că Berlinul este pregătit să accepte participarea militarilor germani la un exercițiu nuclear francez programat pentru această toamnă.

Cooperarea continuă în ciuda eșecului programului FCAS

Reuniunea are loc la doar câteva săptămâni după ce rivalitățile industriale au determinat Parisul și Berlinul să renunțe la dezvoltarea comună a avionului de luptă de generația următoare, în cadrul programului Future Combat Air System (FCAS). Decizia a reprezentat unul dintre cele mai importante eșecuri ale cooperării europene în domeniul industriei de apărare.

Cu toate acestea, oficialii francezi și germani susțin că parteneriatul strategic nu se rezumă la acest proiect. Cele două state intenționează să continue dezvoltarea unor componente ale FCAS, în special a sistemelor software și a așa-numitului „combat cloud”, care va permite schimbul rapid de date între aeronave și alte platforme militare.

În paralel, proiectul comun pentru dezvoltarea unui tanc de nouă generație continuă să înregistreze întârzieri, iar programul Eurodrone, destinat realizării unei alternative europene la dronele americane MQ-9 Reaper, se confruntă, la rândul său, cu dificultăți.

Cooperarea urmărește consolidarea suveranității europene

În centrul discuțiilor se află și diferențele de viziune privind gradul de independență al Europei față de tehnologia militară americană. Franța promovează de mai mulți ani dezvoltarea unor capabilități europene autonome, în special în domeniul apărării antirachetă și al industriei de apărare.

Reprezentanții Palatului Élysée au reafirmat că Parisul susține investițiile în tehnologii europene și consideră esențială dezvoltarea unor sisteme suverane de apărare împotriva rachetelor balistice.

Pe agenda reuniunii figurează și cooperarea în domeniul spațial. Franța și Germania urmează să își reafirme sprijinul pentru proiectul european IRIS2, constelația de sateliți de comunicații securizate a Uniunii Europene, considerată un element-cheie pentru reducerea dependenței de furnizori externi.

Totuși, Berlinul dezvoltă în paralel propriul program militar de sateliți, ceea ce reflectă competiția tot mai accentuată dintre cele două state inclusiv în sectorul spațial.

În ciuda acestor diferențe, reuniunea franco-germană este menită să transmită un mesaj de unitate și să demonstreze că principalele puteri militare ale Uniunii Europene pot continua colaborarea în domenii strategice, într-o perioadă în care Europa își redefinește arhitectura de securitate și încearcă să își reducă dependența de Statele Unite.