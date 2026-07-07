Summit NATO în Turcia: Trump cere „loialitate”, iar viitorul securității europene intră într-o etapă decisivă

Pe agenda oficială se află creșterea cheltuielilor pentru apărare, sprijinul acordat Ucrainei și consolidarea industriei de apărare, însă discuțiile sunt așteptate să fie dominate și de reducerea prezenței militare americane în Europa și de efectele recentei confruntări dintre SUA, Israel și Iran, scrie AP.

Trump cere „loialitate” aliaților

Înaintea summitului, Donald Trump a criticat mai multe state europene, inclusiv Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și Spania, după ce unele dintre acestea nu au permis utilizarea bazelor militare americane de pe teritoriul lor pentru operațiuni împotriva Iranului.

Președintele american a declarat că nu solicită sprijin financiar din partea aliaților, ci „loialitate”, fără a explica exact ce presupune această cerință. Declarațiile au alimentat îngrijorările privind relația transatlantică, într-un context în care articolul 5 al Tratatului NATO, care consacră principiul apărării colective, rămâne fundamentul Alianței.

Europa încearcă să preia o parte mai mare din responsabilitate

Tema oficială a summitului este construirea unei „Europe mai puternice într-un NATO mai puternic”. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat că statele europene și Canada și-au majorat cheltuielile pentru apărare cu aproximativ 20% în 2025, însă Washingtonul consideră că ritmul trebuie accelerat. Administrația Trump promovează conceptul unui „NATO 3.0”, despre care se așteaptă să fie detaliat în cadrul reuniunii de la Ankara. În paralel, Alianța dorește să demonstreze că investițiile suplimentare sunt transformate în capacități militare moderne și în tehnologii adaptate noilor tipuri de conflicte.

Ucraina rămâne una dintre principalele teme

Sprijinul pentru Ucraina ocupă în continuare un loc central pe agenda NATO. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski participă la summit, iar miniștrii de externe ai statelor membre vor avea o reuniune a Consiliului NATO – Ucraina.

Potrivit oficialilor Alianței, statele europene și Canada finanțează în prezent cea mai mare parte a sprijinului acordat Kievului, inclusiv aproximativ 90% din sistemele de apărare antiaeriană de care dispune Ucraina. În același timp, liderii NATO urmează să discute despre necesitatea consolidării producției de armament și despre accelerarea livrărilor către Ucraina.

Reducerea trupelor americane provoacă îngrijorare

Una dintre cele mai sensibile teme va fi viitorul prezenței militare americane în Europa. Cu puțin timp înaintea summitului, Pentagonul a anunțat lansarea unei analize de șase luni privind desfășurarea trupelor americane pe continent. Evaluarea va lua în calcul atât progresele făcute de statele europene în consolidarea propriilor capacități de apărare, cât și accesul complet al armatei americane la bazele militare și la spațiul aerian al aliaților.

Mai multe capitale europene așteaptă clarificări privind eventuale reduceri ale efectivelor americane, după ce Donald Trump a sugerat în repetate rânduri că Europa trebuie să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru propria securitate.

Industria de apărare, în centrul atenției

Pe lângă reuniunea liderilor politici, summitul include și un forum dedicat industriei de apărare. Reprezentanți ai guvernelor, ai NATO și ai principalelor companii din domeniu discută despre creșterea producției de armament și dezvoltarea noilor tehnologii militare, considerate esențiale în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor din Orientul Mijlociu. La Ankara participă, de asemenea, lideri din Japonia, Coreea de Sud, Australia și Noua Zeelandă, precum și reprezentanți ai unor state din Golf, ceea ce reflectă extinderea cooperării NATO cu partenerii din regiunea Indo-Pacific.

Măsuri de securitate fără precedent

Summitul se desfășoară în complexul prezidențial Beștepe din Ankara, unde autoritățile turce au instituit măsuri de securitate excepționale. Sisteme de apărare antiaeriană au fost activate, zeci de mii de polițiști sunt mobilizați, iar mai multe cartiere din apropierea locului reuniunii au fost închise circulației.

Autoritățile au interzis manifestațiile publice pe durata summitului, iar presa locală a relatat că mai multe persoane, inclusiv doi jurnaliști, au fost reținute în cadrul operațiunilor de securitate desfășurate înaintea reuniunii. La finalul summitului, liderii NATO vor adopta o declarație comună care va contura direcțiile strategice ale Alianței pentru perioada următoare, într-un moment sensibil, marcat de războiul din Ucraina, tensiunile din Orientul Mijlociu și schimbările de politică externă promovate de administrația Trump.