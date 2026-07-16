Germania va participa în premieră la un exercițiu nuclear organizat de Franța

Armata germană va lua parte, pentru prima dată, la exercițiul nuclear francez Poker, programat în această toamnă, potrivit unui oficial al Guvernului german, citat de POLITICO.

Este o decizie importantă, care marchează un nou pas în consolidarea cooperării dintre Berlin și Paris în domeniul descurajării nucleare.

Acordul urmează să fie oficializat vineri, în cadrul reuniunii Consiliului Franco-German de Apărare și Securitate, la care vor participa cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron. Întâlnirea va avea loc la baza aeriană Nörvenich din Germania.

„Urmează să se ajungă la acorduri privind cooperarea în domeniul descurajării nucleare. Printre altele, cel mai probabil se va conveni ca militarii germani să participe la un exercițiu nuclear francez pentru prima dată în toamnă.”, a declarat oficialul german.

Președintele Emmanuel Macron a anunțat, încă din luna martie, că mai multe state europene, inclusiv Germania, sunt pregătite să se implice mai mult în domeniul descurajării nucleare.

Printre variantele care sunt luate în calcul se numără participarea la exercițiul Poker, care simulează atacuri nucleare lansate din aer, dar și desfășurarea temporară a unor avioane franceze Rafale cu capacitate nucleară.

Și un oficial al Palatului Élysée a confirmat că Franța și Germania sunt pregătite să facă noi pași în această direcție și să colaboreze mai bine.

„Progrese semnificative în ceea ce privește descurajarea avansată vor fi înregistrate la un an după discursul de la Île-Longue, primele semne apărând [vineri]”, a declarat reprezentantul Palatului Élysée.