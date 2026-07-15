Macron o dă în judecată pe Le Pen pentru că i-ar fi furat sloganul de campanie

Partidul președintelui francez Emmanuel Macron o dă în judecată pe Marine Le Pen, candidata prezidențială a partidului de extremă dreapta Adunarea Națională pentru presupusa utilizare a numelui său într-un slogan de campanie, anunță Politico.

Partidul, Renaissance, a declarat că sloganul lui Le Pen — „Pentru Franța, Renașterea” —

echivalează cu o „însușire neautorizată a identității sale politice și a mărcilor comerciale”.

Le Pen și-a lansat oficial candidatura prezidențială săptămâna trecută, după ce o instanță a achitat-o ​​să candideze în ciuda faptului că a fost găsită vinovată de delapidarea de fonduri

din Parlamentul European — o acuzație pe care continuă să o nege și a făcut apel la cea mai înaltă instanță a Franței.

Liderul de extremă dreapta, care a fost candidata partidului său în ultimele trei campanii prezidențiale, a dezvăluit un afiș și un site web cu noul slogan.

Cearta „renascentistă”

partidul lui Macron într-un comunicat „Identitatea noastră «renascentistă», care a definit mișcarea noastră politică în Franța și Europa din 2019, nu poate fi însușită în mod ilegal cu unicul scop de a crea confuzie în rândul alegătorilor”, a anunțat

Actualul lider al partidului Renaissance este fostul prim-ministru Gabriel Attal, care și-a anunțat și candidatura la alegerile prezidențiale de anul viitor. Primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța va avea loc pe 18 aprilie 2027, Le Pen conducând confortabil cursa în primul tur, conform sondajelor recente .

„Dincolo de problema juridică, această acțiune subminează cine suntem”, a declarat partidul lui Macron. „Renașterea susține o viziune umanistă, europeană și republicană, ancorată în apărarea statului de drept, a democrației și a respectului pentru principiile noastre comune.”

Întrebată săptămâna trecută despre asemănarea dintre cele două nume, Le Pen a negat orice legătură și a declarat reporterilor că sloganul a fost ales deoarece „sensul campaniei [sale] este de a lucra pentru renașterea” instituțiilor franceze.