„Pentru Franța, Renașterea”: Marine Le Pen își lansează site-ul de campanie și afișele electorale

Lansarea site-ului de campanie a fost anunțată imediat după apariția sa la jurnalul de seară al postului TF1, potrivit Le Figaro. Pe platformă apar imagini cu Marine Le Pen și Jordan Bardella alături de francezi și de drapele tricolore.

Lidera deputaților formațiunii de extremă dreapta Rassemblement National (Adunarea Națională) și-a confirmat astfel a patra candidatură la alegerile prezidențiale, după ce Curtea de Apel i-a dat undă verde pentru a participa la scrutin.

Condamnarea rămâne în vigoare

Marine Le Pen rămâne condamnată la un an de închisoare cu executare sub supraveghere electronică într-un dosar privind folosirea fondurilor Parlamentului European destinate asistenților europarlamentari. Potrivit instanței, banii au fost folosiți pentru plata unor angajați ai partidului său, cunoscut la acea vreme sub numele de Frontul Național, actualul Rassemblement National (Adunarea Națională). Ea a anunțat că va ataca hotărârea la Curtea de Casație.

Slogan cu dublă semnificație

Pe site sunt difuzate și imagini de la reuniunea organizată sâmbătă în orașul Liévin, din nordul Franței, unde Marine Le Pen a apărut alături de Jordan Bardella, președintele formațiunii de extremă dreapta Rassemblement National și considerat principalul său succesor politic, cu trei zile înainte de decizia Curții de Apel.

Sloganul „Renașterea” sugerează încercarea lui Marine Le Pen de a transmite ideea unei reveniri politice după condamnarea în primă instanță, care prevedea cinci ani de ineligibilitate cu executare imediată. Termenul trimite însă și la Renaissance, partidul asociat taberei lui Emmanuel Macron.