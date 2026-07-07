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Gianni Infantino îi ia apărarea lui Kylian Mbappé, după ce starul francez a fost ținta unui atac rasist al unei senatoare din Paraguay

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a condamnat dur remarcile rasiste lansate de senatoarea paraguayană Celeste Amarilla la adresa căpitanului naționalei Franței, Kylian Mbappé. Atacantul a fost vizat de atac după ce reprezentativa Paraguayului a fost eliminată de „cocoșul galic” în optimile de finală ale Campionatului Mondial.
Gianni Infantino îi ia apărarea lui Kylian Mbappé, după ce starul francez a fost ținta unui atac rasist al unei senatoare din Paraguay
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
07 iul. 2026, 07:51, Sport
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Gianni Infantino a reacționat marți la declarațiile controversate ale senatoarei paraguayene Celeste Amarilla, care l-au vizat pe Kylian Mbappé. 

„Condamn fără echivoc remarcile rasiste la adresa lui Kylian Mbappé făcute de senatoarea paraguayană Celeste Amarilla. Lumea fotbalului și societatea în ansamblu sunt solidare cu căpitanul echipei naționale a Franței: trebuie să luptăm împotriva rasismului și să-l eradicăm împreună”, a transmis liderul forului internațional printr-un mesaj publicat pe platforma Instagram, potrivit AFP

„Un produs al colonialismului”

Reacția oficialului vine după ce senatoarea paraguayană Celeste Amarilla a făcut mai multe comentarii rasiste la adresa atacantului francez în urma meciului din optimile de finală ale Cupei Mondiale. 

„Idiotul ăsta nici măcar n-a învățat să scrie. În loc să sugă lapte matern, a supt nuci de cocos, iar cele mai educate ființe despre care auzise vreodată erau cimpanzeii. Un camerunez, produs al colonialismului, care încearcă cu disperare să treacă drept francez”, a scris senatoarea în mai multe mesaje publicate pe platforma X. 

Condamnare de la Paris și asumare la Asunción

Atât președinția franceză, cât și guvernul din Paraguay au criticat atacurile rasiste ale senatoarei. 

Președintele Republicii îl susține pe Kylian Mbappé și echipa franceză în fața atacurilor rasiste la care a fost supus căpitanul echipei”, a transmis conducerea de la Paris. 

La rândul lor, Ministerul Afacerilor Externe din Paraguay a declarat: „Declarațiile făcute de senatoarea Celeste Amarilla sunt contrare valorilor și principiilor care inspiră coexistența pașnică și respectul pentru demnitatea umană, pe care țara noastră le promovează”.

„O femeie nedemnă”, reacția lui Mbappé

„Doamnă Celeste Amarilla, Sunteți o femeie disprețuitoare și nedemnă de funcția pe care o dețineți. Nu reprezentați Paraguayul, acea țară care a dat dovadă de o pasiune și o onoare imense pe tot parcursul competiției”, a reacționat și  Kylian Mbappé. 

Tensiunile au apărut în urma confruntării Franța-Paraguay din optimile de finală ale Campionatului Mondial. Partida a fost dominată de un stil agresiv și lipsit de fair-play din partea echipei sud americane și a fost câștigată de Franța, printr-un penalty transformat de Mbappé în minutul 70. 

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